تألق الرميثي والكربي في «دولية المستدامة لقفز الحواجز»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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افتتح الفارس راشد محمد الرميثي على صهوة الفرس كورتينا «6 سنوات»، انتصارات اليوم الأول لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، والتي انطلقت فعالياتها على الميدان العشبي بنادي الفروسية في المستدامة بدبي، وتشتمل على 9 منافسات من فئة النجمتين، ومنافستين لخيول القفز الصغيرة.

وأنهى الرميثي المرحلة الثانية في زمن 23.13 ثانية، وجاء الفارس السوري محمد فادي الزبيبي، مع الجواد «لاتور بي» ثانياً بزمن 24.46 ثانية، يليه سالم أحمد السويدي، مع الجواد «دايموند بلو» ثالثاً في زمن 23.67 ثانية.

وتوّج الفارس نواف سالم الكربي مع الجواد «إيروسو»، بجائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين على حواجز 110 سم، من فئة النجمتين محققاً أفضل زمن وقدره 17.37 ثانية، وجاء المصري أحمد الشريف، مع الفرس «لومادين»، ثانياً بزمن 17.71 ثانية.

وتعد البطولة عودة لمنافسات القفز إلى المجمعات السكنية الحديثة في دبي، بما تمتاز به من حضور جماهيري وأسري كبير.

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