125 فارساً بمونديال القدرة في بوذيب

المصدر: أبوظبي ـ علي الظاهري

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كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للقدرة، في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بفندق ريتز كارلتون في أبوظبي، بحضور الأميرة عالية بنت الحسين، عن تفاصيل الحدث الذي تستضيفه قرية بوذيب الدولية للقدرة يوم السبت المقبل لمسافة 160 كلم «3 نجوم» في فئتي الفردي والفرق، بمشاركة 125 فارساً من 36 دولة من مختلف قارات العالم.

وجاء الكشف عن تفاصيل بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومدير البطولة، ويعقوب السعدي رئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس عضو اللجنة المنظمة العليا، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وكريستينا ابودية مديرة دائرة القدرة في الاتحاد الدولي، وشارون المدير الفني بالاتحاد الدولي، بحضور الوفود المشاركة حيث أشاد المشاركون وضيوف البطولة بالجهود الإماراتية في الحدث العالمي.

اهتمام

واستهل أحمد السويدي المؤتمر الصحافي بنقل تحيات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا للبطولة، وأعضاء اللجنة، وقال إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الإمارات لرياضة القدرة في الدولة، جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الأبطال، وكذلك في تنظيم واستضافة هذه البطولة للمرة الثالثة في بوذيب.

وأكد السويدي أن بطولة العالم للقدرة في بوذيب حظيت بدعم كبير من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الرئيس الشرفي للبطولة، عند تقديم ملف طلب الاستضافة، وأيضاً بعد الفوز بالاستضافة، بتوفير كل الاحتياجات بترتيبات متكاملة لتقديم بطولة رائعة، ومتميزة تسعد الجميع، ونتقدم بالشكر إلى سموه على هذا الدعم.

منصة

من جانبه، قال سعيد الفزاري إنابة عن صالح الجزيري إن البطولة تعتبر منصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي وتراثها العريق في الفروسية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، حيث تسهم هذه الفعاليات في استقطاب المزيد من الزوار لاكتشاف وجهاتها وتجاربها السياحية والثقافية وكرم ضيافتها الأصيل، إلى جانب ترسيخ مكانتها عاصمة لأرقى البطولات الرياضية الدولية، وخاصة الفروسية وسباقات القدرة، متوجهاً بالشكر إلى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وقرية بوذيب العالمية للقدرة، والاتحاد الدولي للفروسية على هذا التنظيم الناجح.

بطولة

بدورها، ثمنت كريستينا أبودية الجهود الجبارة لحكومة الإمارات واتحاد الفروسية والدعم من خلال رؤى جيدة وهذا أمر إيجابي، وستبقى البطولة خالدة وتاريخية على الأعوام.

وأشادت سارة كنج مندوبة «نعم نحن خضر» بالجهود الإماراتية والأعمال الخضراء التي تمت وصديقة للبيئة، حيث نجحت بوذيب في اتباع الخطوات، وستكون الإمارات أول دولة تنظم بطولة تلقب بـ«البطولة الخضراء»، فيما أشادت شارون المندوب الفني بالتطور الكبير في القرية في خلال فترة وجيزة لم تتعدَ الشهرين.

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