ختام «تمهيدي» الكأس الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد ملاعب ومنتجع الحبتور للبولو اليوم مباراتين ساخنتين في ختام تمهيدي بطولة كأس دبي الذهبية 2023، والتي تستمر لغاية الرابع من شهر مارس المقبل بمشاركة 8 فرق.

تنطلق المباراة الأولى في الثانية من بعد ظهر اليوم وتجمع «غنتوت» و«كلينوفا نوا كابيتال»، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة والربع عصراً وتجمع فريقي «الإمارات» و«ذئاب دبي كافو»، ولعل نتيجة مباراتي اليوم تحددان معالم الطريق إلى النهائيات، حيث من المقرر أن تبدأ مباريات ربع النهائي يوم السبت المقبل قبل نحو أسبوع من النهائي المنتظر لتتويج بطل النسخة الحالية 2023.

ويدخل فريق «غنتوت» اليوم المباراة بتشكيله الأساسي بقيادة ناصر الشامسي، أما فريق «كلينوفا نوا كابيتال» فهو فريق حديث العهد بالكأس الذهبية، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور.

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