بطولة المدينة المستدامة الدولية للفروسية 2023 تنطلق الخميس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تستضيف المدينة المستدامة النسخة الرابعة من بطولة المدينة المستدامة الدولية للفروسية التي ستنطلق من الخميس لغاية الأحد المقبل، ويعد هذا الحدث الأضخم حتى الآن بمشاركة 250 فرساً وفارساً من 12 دولة في هذه المنافسة الرفيعة ذات المستوى العالمي، والتي تستمر على مدى أربعة أيام.

يمتاز حدث هذا العام بمشاركة قوية من أفضل الفرسان من جميع أنحاء العالم، بما فيها الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا وجنوب أفريقيا وأوروبا، وسيشهد 11 جولة من قفز الحواجز، بما في ذلك حدث CSI2 الرفيع والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية الهيئة الإدارية الدولية لرياضات الفروسية. ومن المرتقب أن يصل الحدث إلى ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ستقفز الخيول فوق حواجز يزيد ارتفاعها على 1.5 متر، إلى جانب عروض القفز المظلي من قبل «سكاي دايف دبي» في منطقة الحدث من ارتفاع 13.000 قدم.

فعاليات مصاحبة

وسيشهد الحدث كذلك مباراة بولو الهجن، والعرض الذي تنظمه شرطة دبي للكلاب البوليسية، كما سيحظى الزوار بفرصة لتبني كلب أو زيارة محمية الحيوانات المحلية. وتأكيداً على القيم الأساسية للمدينة المستدامة، سيقام كذلك عرض أزياء مستدام وسوق أوريجين، وسيقدمان منتجات مستدامة محلية الصنع إلى جانب منتجات مصنوعة يدوياً. وبهدف تعزيز الاستدامة الاجتماعية ستقام كذلك أنشطة مخصصة للأطفال؛ كالفنون والحرف اليدوية، وعرض سحري، وعروض مشوقة وممتعة. كما يمكن للزوار المشاركة في جلسات اللياقة ويوغا الضحك التي تهدف إلى سلامة الجسم والعقل. الدخول إلى الحدث مجاني، وسيكون المكان صديقاً وملائماً للحيوانات الأليفة.

نجاحات وشراكات

وفي إطار حفاظها على مكانتها كأسعد المجتمعات في الخليج، ومع التركيز على إشراك الجميع، تحرص المدينة المستدامة باستمرار على تنظيم فعاليات من هذا المستوى، تشمل جميع فئات المجتمع في أنشطة الرياضة والفنون والترفيه والتعليم لتضمن أن يتنعم مجتمعها وحياة سكانها بالمتعة والسعادة على مدار العام.

شهد معرض المدينة المستدامة الدولي للفروسية نجاحات متتالية عاماً بعد عام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو حدث مهم للغاية بالنسبة إلى عشاق الفروسية وعشاق الرياضة عموماً في جميع أنحاء المنطقة، يقام الحدث بالشراكة وبدعم من «سي القابضة» التي تقف وراء إطلاق العديد من الشركات والعلامات التجارية التي تعمل نحو بلوغ مستقبل صافي صفر الانبعاثات.

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