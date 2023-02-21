«الإمارات» يهزم «غنتوت» في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أحرزت الفرق المشاركة في بطولة كأس دبي الذهبية 2023 للبولو حتى الآن 140 هدفاً بعد نهاية 8 مباريات، والتي اختتمت بمباراتين الأولى جمعت بين فريق الإمارات وغنتوت وهي مباراة أشبه بنهائي مبكر بسبب قوة الفريقين وقدرة الخيول وعددها وانتهت بفوز كبير لفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بنتيجة 12 مقابل 8 أهداف، وجمعت المباراة الثانية بين فريق ذئاب دبي كافو و«كلينوفا نوا كابيتال» وفاز فيها الذئاب بنتيجة 7 مقابل 5 أهداف.

مباراة قوية

وجاء فوز الإمارات على غنتوت في مباراة قوية منذ بدايتها وحتى نهايتها رغم تفوق الإمارات في أغلب فتراتها وتسيده لمجريات اللعب.

وفي مباراة ذئاب دبي كافو و«كلينوفا نوا كابيتال»، نجح فريق الذئاب في التحكم في إيقاع اللعب منذ البداية وفرض أسلوب لعبه.

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