مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الاثنين

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي دبي للفروسية، عن برنامج فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسيدشن الحدث فعالياته عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يوم الاثنين المقبل، يليه في اليوم الثاني سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، ويقام كأس جميلتي للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كم، في الأول من مارس، فيما يختتم المهرجان فعالياته بالسباق الرئيس، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كلم.

ونوهت اللجنة المنظمة بأن الحد الأعلى للتسجيل، هو 4 خيول لكل إسطبل، ومن المتوقع مشاركة واسعة من نخبة فرسان الإمارات والعالم، خاصة أن الحدث يعتبر من أكبر السباقات والمهرجانات في عالم سباقات القدرة والتحمل.

وشهدت النسخة الماضية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، منافسات قوية عبر مختلف السباقات، وحققت إسطبلات F3 لقب كأس السيدات، عن طريق الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريغز، باللقب على صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي»، بينما حققت إسطبلات زعبيل لقب الإسطبلات الخاصة، عبر الفارس عبدالله علي العامري، على صهوة «امهان دي لوريك»، وتسعى إسطبلات M7 للمحافظة على لقب كأس جميلتي للأفراس، لمسافة 119 كلم، بعد الفوز في النسخة الماضية عن طريق الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الفرس «سيفين لارزاك».

وظفر بلقب الكأس الأغلى، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «كاستلبار كورسير» من إسطبل F3، ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة منافسات لا تقل إثارة عن السنوات الماضية.

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