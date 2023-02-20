"خيول عجمان" تحقق ثنائية ذهبية في ختام بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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حضر الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أمس ختام منافسات النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2023، التي أقيمت على مدى 4 أيام بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وحفل الختام بمنافسات مثيرة، حيث حققت خيول عجمان ثنائية ذهبية، فيما نال لقب ذهبي واحد مربط النوادر(البحرين)، وخيول كل من خليفة النعيمي، وسيف المزروعي، وعلي بن هميلة، ونالت خيول مربط البداير 4 ألقاب ملونة.

وشارك في البطولة التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، 331 خيلا منها 49 خيلا من خارج الدولة من البحرين وسلطنة عمان وقطر وأستراليا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبولندا.

حضر فعاليات الختام وشارك في تتويج الفائزين سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية، وبيتر جي بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربي "الواهو"، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاك والمربين.

واستهلت أشواط البطولات المهرة "فردوس النوادر" لمربط النوادر (قطر) بفوزها باللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "الجنية بي اتش ام" لمربط بن هميلة، فيما اكتفت باللقب البرونزي "الأريام سحايب" لاسطبلات الأريام.

وحصدت "ع ج العلا " لمربط عجمان، ذهبية المهرات عمر 2 و3 سنوات، فيما حازت "ع ج ليما " لمربط امارا على اللقب الفضي، وذهب اللقب البرونزي إلى "ملكة البداير" لمربط البداير.

وأكملت "الأريام بنفسج " الثنائية لمربط عجمان، عندما توشحت باللقب الذهبي للأفراس، وحلت وصيفة

ونالت الفضة "دي جهرا" لمربط دبي، فيما حصلت على اللقب البرونزي "جميلة البداير" لمربط البداير.

وظفر "اي اس العين " لخليفة عبدالله النعيمي، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تاركا المركز الثاني واللقب الفضي للمهر “ام او رعاد " لأحمد محمد خلف العتيبة، بينما حصل على البرونز "كلباء " للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي.

وتصدر"سراج الباهية" لسيف علي راشد المزروعي، فئة الأمهار عمر 2و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي، تلاه في الوصافة وحصل على الفضة "دي راسل" لمربط دبي، فيما نال اللقب البرونزي "مزيون البداير" لمربط البداير.

واعتلى "محارب الخزنة" لمربط بن هميلة، صدارة فئة الفحول حاصدا اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "سنمار البداير " لمربط البداير، بينما حصل "ستار فريد" لمربط الجواهر، على اللقب البرونزي. وحصل "محارب الخزنة" بجانب اللقب الذهبي للفحول ايضا بجائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إن النسخة 15 لبطولة أبوظبي الدولية جاءت مميزة هذا العام عبر مشاركة أجود الخيول، بالإضافة الى إقامتها بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية الذي يشتمل أيضا على بطولة الشراع الدولية المقرر لها الاسبوع المقبل إضافة إلى بطولات دولية أخرى في قفز الحواجز.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، على توجيهاته ودعمه الكبير للخيول العربية الأصيلة والذي يأتي استكمالا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإيضا في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتراث دولة الإمارات.

وأشاد بالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، الذي يشرف بنفسه على كل تفاصيل بطولات الجمعية.

وقال الحربي إن نسخة هذا العام من البطولة تميزت بمشاركة النخبة من الأبطال من أجود السلالات .. مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية حيث تم اختيار 7 حكام في الساحة، و3 احتياط، إضافة إلى الغاء أعلى وأقل درجة.

وذكر أن عدد الخيول الفائزة في البطولة بلغ 126 خيلا فيما بلغ عدد الملاك الفائزين 86 مالكا ومربيا من داخل الدولة وخارجها.

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