«محارب الخزنة» يتألق في «دولية أبوظبي لجمال الخيل العربية»

المصدر: أبوظبي - وام

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خطف الفحل «محارب الخزنة» لعلي بن هميلة المزروعي، الأضواء خلال فعاليات اليوم الثالث لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، ونال المركز الأول في فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق القسم «د»، محققاً 93.60 نقطة كأعلى معدل من النقاط خلال الأشواط الستة التي تم تخصيصها للأمهار والفحول.

وتقام البطولة بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 331 خيلاً، منها 49 خيلاً من خارج الدولة من البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، وأستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا وبولندا.

وفاز «إي اس وادي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بشوط الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «ب»، مسجلاً 92.60 نقطة، فيما نال صدارة القسم «ج»، المهر «دي راسل» لمربط دبي، وحقق 92.80 نقطة.

وأحرز «ستار فريد» لمربط الجواهر، المركز الأول في شوط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ»، مسجلاً 92.90 نقطة، وتصدر «سنمار البداير» لمربط البداير، القسم «ب»، محققاً 92.40 نقطة، وتصدر الفحل «دي شداد» لسعيد عبيد الراشدي، القسم «ج» لفئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، مسجلاً 92.70 نقطة.

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