«أبشرك» يخطف لقب الشوط الرئيس في الأمسية الـ 12 لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي – خالد المهيري - تصوير - غلام كاركر

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حقق «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني، خلال الأمسية الـ 12 لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، التي أقيمت على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «إعمار».

واقتنص «نجم الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، فيما حققت الخيول المملوكة لسلطان علي السبوسي ثنائية، عبر «نور بانو» بطل الشوط الثالث، و«فيرست وينتر» نجم الشوط الخامس، فيما فجر «أبشرك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، مفاجأة من العيار الثقيل، بتتويجه بلقب الشوط السادس الرئيس.

كما شهدت الأمسية تألق المدرب مصبح المهيري الذي حقق ثنائية، فيما ظفر الفارس أنطونيو فريزو بثلاثية خلال السباق.

مواصلة الدعم

وأكد أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إعمار» العقارية، مواصلة دعمهم لكافة الفعاليات التي تقام في الدولة، وخاصة الفروسية وسباقات الخيل، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عادتنا وتقاليدنا في الدولة، وتحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف أن هدفهم الرئيس، إبراز الفعاليات العالمية التي تنظمها دبي، إيماناً منهم بأهمية الترويج لدانة الدنيا، التي باتت محط أنظار العالم، عبر فعالياتها الدولية التي تنظمها في كافة المجالات.

الشوط الأول

ظفر «نجم الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، بلقب الشوط الأول «ذا فالي» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 01:19:39 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن «قاصد إس بي» لناصر عسكر، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد المحيربي.

وجاء في المركز الثالث «إيه إس جيزان» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أحمد المحيربي.

الشوط الثاني

اقتنص «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني «المرابع العربية» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01:37:13 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «شيف دي بارتي» لـ «آج القابضة المحدودة»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب محمد مردود.

الشوط الثالث

حقق «نور بانو» لسلطان علي السبوسي، لقب الشوط الثالث «إعمار بيتشفرونت» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 01:24:65 دقيقة، وبفارق رأس عن «سايلنت ديفنس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الرابع

ظفر «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس بلقب الشوط الرابع «دبي هيلز إستيت» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01:25:18 دقيقة، وبفارق رقبة عن «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنص «فيرست وينتر» لسلطان علي السبوسي لقب الشوط الخامس «خور دبي» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 02:01:76 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «غريت ديد» لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط السادس

توج «أبشرك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط السادس الرئيس «كأس مرسى راشد لليخوت» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 01:23:53 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيرفكت لاف» لـ «مربط غوارا ديل سور»، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وحل ثالثاً «نبراس باشن» لسعيد حميد الطاير، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وأشاد أبوبكر الحفناوي مساعد المدرب راشد بورسلي، بالأداء الذي قدمه البطل، موضحاً أن الوجهة المقبلة قد تكون أمسية «سوبر ساترداي» الشهر القادم، في حال ارتفاع تصنيف البطل.

الشوط السابع

حقق «برانويل» لجمعة مبارك الجنيبي، لقب الشوط السابع «وسط مدينة دبي» لمسافة 2200 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 02:20:00 دقيقة، وبفارق طولين عن «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «جراند دبي» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

اقتنص «لو أوف نيتشر» لراشد الشحي وتوفيق محمد، لقب الشوط الثامن الختامي «برج خليفة» لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:49:97 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «كابلا كروسيدر» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس فرانسوا هيرولد وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «بيرفكت بالانس» لـ «ديزرت روز للسباقات»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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