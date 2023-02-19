"أسماء الوثبة" تتصدر المشهد في مهرجان سباقات منصور بن زايد بمضمار العين

المصدر: وام

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فازت المهرة "أسماء الوثبة" للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو بلقب سباق المقام في مضمار نادي العين للفروسية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر بزمن وقدره 1:07:61.

وشهد مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة أمس مشاركة قياسية بلغت 146 خيلاً عربية أصيلة في 10 أشواط، بجوائز بلغت 585 ألف درهم، محققاً نجاحاً باهراً على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

واستحق الجواد "إي أس جنجال" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة جابرييل مالون، لقب سباق شعبية الروضة برعاية اتصالات، بزمن وقدره 1:154:19 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر.

حضر السباق وتوج الفائزين في الأشواط سعادة محمد مطر الفلاحي نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفرسية، وراشد السلامي، ومحمد بن بشر ممثلي اتصالات، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات، وإبراهيم الحوسني ممثل مبادلة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات ـ"نيسان".

وظفرت " المحبوبة" لجيمس أوين بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس بجائزة المسعود للسيارات "نيسان"، في الشوط العاشر والختامي على لقب الجولة الثانية لماراثون العين للتكافؤ لمسافة 4100 متر، بزمن وقدره 5:01:71 دقيقة.

وحلقت الفرس "مرمرة إكس إم" لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب المسعودي برعاية مبادلة في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر بشكل لافت، بزمن وقدره 1:07:38 دقيقة.

وتألق "أس اس عز دبي" لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون، ونال لقب فلج هزاع برعاية دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر "شروط"، بزمن وقدره 1:49:44 دقيقة.

وحصد "مثابر" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، جائزة عود التوبة برعاية أريج الأميرات في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، بزمن وقدره 2:21:16 دقيقة.

وظفر "ايه اف يبرهن" لناصر عسكر، بإشراف محمود حسين، وقيادة كونور بلينز، بلقب البصرة برعاية طيران الإمارات في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بزمن وقدره 1:53:30 دقيقة.

ونال " الغربي" لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة فرناندو جارا، بلقب سيح بن عمار برعاية الأرشيف والمكتبة الوطنية، في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، بزمن وقدره 1:08:22 دقيقة.

وانتزع "ايه اف أفهم" لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، في القسم الأول برعاية الوطنية للأعلاف، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، بزمن وقدره 1:37:57 دقيقة.

وحلق "أولباي" لبايرلي للسباقات بإشراف هلال العلوي، وقيادة جان فان أوفير مير، بجائزة السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، برعاية الوطنية للأعلاف، بزمن وقدره 1:37:51 دقيقة.



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