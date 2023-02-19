الأمسية الـ 12 لـ«نادي دبي لسباق الخيل» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم على مضمار ميدان العالمي، الأمسية الـ 12 لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» برعاية «إعمار».

وستكون البداية مع الشوط الأول «ذا فالي» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «سدن» لـ «ياس للسباقات»، «نجم الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، «جاب حداد» و«جاب مبروكة» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «مميزة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «المرابع العربية» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «دبي فيجن» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «إعمار بيتشفرونت» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 14 خيلاً أبرزها «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «نور بانو» لسلطان علي، «فروه» لناصر عسكر.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «دبي هيلز إستيت» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «دافي لامب» و«على مهلك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «خور دبي» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «ترومبت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فيرست وينتر» لسلطان علي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس الرئيس «كأس مرسى راشد لليخوت» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «سنس أوف باور» لجودلفين، «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» و«ترجمان» و«بواسل» لـ «شادويل»، «كيرن آيلاند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «بولاس» للشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «وسط مدينة دبي» لمسافة 2200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «كرنفال» لـ «شادويل»، «الهزيم» و«واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن والختامي «برج خليفة» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «رعد» لـ «ر ر ر للسباقات».

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