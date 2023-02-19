«سوبر هاتريك» لجودلفين في سابع أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في سابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «دي بي ورلد»، إذ حققت رباعية «سوبر هاتريك» خلال الأمسية.

كما توجت «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب «الأوكس الإماراتي»، فيما ظفر «إيه إف المميز» لمحمد مصبح محمد المزروعي بلقب «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «إيه إف المميز» لمحمد مصبح محمد المزروعي لقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، برعاية «دي بي ورلد الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 40 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب قيس عبود، مسجلاً زمناً قدره 01:46:35 دقيقة، وبفارق رقبة عن «هيروس دي لاغارد» لناصر محمد ناصر الحشار.

الشوط الثاني

ظفر «سيتي ووك» لجودلفين بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المسار العشبي، برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 01:09:82 دقيقة.

وبفارق رقبة عن «أوبند مايند» لجودلفين أيضاً.وأشاد المدرب سعيد بن سرور بأداء البطل والوصيف، مؤكداً أنه سيتم البحث عن الخيارات المتاحة للبطل، من ضمنها سباق «ند الشبا تيرف للسرعة» بأمسية «سوبر ساترداي» الشهر المقبل.

الشوط الثالث

اقتنصت «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «بطولة الأوكس الإماراتي» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، برعاية «دي بي ورلد الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 02:00:01 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «آمي بليز» لـ «دبليو سي للسباقات ووندرلاند للسباقات».

وقال المدرب سالم بن غدير، إن البطلة حققت التوقعات في الشوط، مؤكداً أن الخيارات المطروحة، هي المشاركة في سباق «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي، و«كنتاكي أوكس» بالولايات المتحدة ، إلا أن القرار الأخير سيكون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

الشوط الرابع

حقق «نيو كينجدم» لجودلفين لقب الشوط الرابع «لورد جليترز للتكافؤ» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، برعاية «دي بي ورلد الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01:34:51 دقيقة، وبفارق رقبة عن «آيجيان فينالي» لموسى اوزدمير.

وأشاد المدرب شارلي آبلبي بالمستوى المتطور للبطل، كاشفاً أن الوجهة المقبلة، ستكون المشاركة في السباقات الإنجليزية، وبعدها العودة مجدداً إلى دبي الموسم المقبل.

الشوط الخامس

توج «سيسكاني» لجودلفين بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة كأس ند الشبا»، لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، برعاية «دي بي ورلد الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 02:54:14 دقيقة، وبفارق طولين عن «أردكان» لـ «بنيت للسباقات».

وأكد المدرب شارلي آبلبي أن الهدف القادم للبطل، المشاركة في شوط «كأس دبي الذهبي»، في أمسية كأس دبي العالمي.

الشوط السادس

اقتنص «نيشنس برايد» لجودلفين لقب الشوط السادس «بطولة دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، برعاية «دي بي ورلد الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 02:01:16 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «زاجري» لـ «إكوري ألتيما وجيرارد أوجستين - نورماند».

وقال المدرب شارلي آبلبي، إن الخيارات مفتوحة أمام البطل، أبرزها المشاركة في «دبي تيرف»، أو «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، في أمسية كأس دبي العالمي، بعدها سيعود البطل مجدداً إلى السباقات الأمريكية.

الشوط السابع

ظفر «جولدن جول» لديل برينان، بلقب الشوط السابع الختامي لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، برعاية «ميناء جبل علي»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01:24:43 دقيقة، وبفارق نصف الطول عن «رويال ميوز» لـ «ديفا للسباقات».

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