المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية، تنظيم النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب» 21 مارس المقبل، في حلبة العرض بمضمار ميدان العالمي، خلال أسبوع كأس دبي العالمي، عقب النجاح الكبير للنسخة الأولى العام الماضي.

وسيسبق المزاد استعراض للخيول المعروضة في ركض سريع على مضمار التدريب في نادي دبي لسباق الخيل، يوم 20 مارس المقبل. كما تم الإعلان عن إصدار كتيب المزاد إلكترونياً عبر الإنترنت، ويضم 73 حصاناً من الطراز العالمي في عمر السنتين، من إيرلندا والمملكة المتحدة.

فرصة ثمينة

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل:

«بفضل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهدف إلى أن نكون الأفضل في ما نقوم به، وهذا يتطلب منا توفير الممكنات اللازمة لنهوض الصناعة المحلية، وجعل دبي مقصداً بارزاً لأصحاب الخيول، مؤكدين تواصل مساعينا لخدمتهم في هذه الرياضة التي تمثل لنا شغفاً وهوية».

وأضاف: يوفر مزاد «دبي بريز أب»، فرصة ثمينة للباحثين عن خيول واعدة من مختلف المزارع والمزادات حول العالم، وعلى ضوء دراسات خبرة لخصائصها ونتائج سلالاتها، مع مراعاة تنوعها وتدرجها بشكل يلائم مختلف الرغبات، بحيث توفر للمشترين ، لا سيما من أهل المنطقة، أصنافاً تغنيهم عن عناء السفر والبحث والشحن، وبأسعار تنافسية، وعلى مقربة من مراكز حيوية للسباقات.

جودة عالية

من جانبه، قال هنري بيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة غوفز: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه، عبر إضافة هذا المزاد ضمن فعاليات كأس دبي العالمي.

كما نتقدم بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، وفريق عمله، على الثقة التي منحها لنا، ونتطلع إلى البناء على النجاح الذي تحقق، بإقامة نسخة جديدة مذهلة».

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