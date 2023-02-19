«دي شيماز» لمربط دبي يسعى للذهب في دولية الشراع لجمال الخيل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن مشاركته بمنافسات بطولة الشراع الدولية لجمال الخيول العربية التي ستقام في الفترة من 23 - 26 فبراير الجاري، بمنتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي، أعلن مربط دبي للخيول العربية عن نيته رفع التحدي في الفوز باللقب الذهبي لبطولة الأفحل.

وذلك بالمنافسة من خلال أحد أبرز أعمدته العالمية إنجازاً وإنتاجاً؛ الفحل العالمي الواعد «دي شيماز»، الذي أصبح علامة جديدة من المتوقع أن يقول كلمته الذهبية في ختام البطولة.

الفحل الجديد «دي شيماز» الذي تنبأت لمجده القادم توقعات العديد من الخبراء والمعنيين بقضايا الخيل العربية الأصيلة، هو من صلب الفحل الأيقونة العالمي الأكثر والأغزر إنتاجاً للأبطال «إف إيه إل رشيم»، ومن رحم الفرس الولود «ليدي فيرونيكا».

وأشارت التقديرات المبنية على ملاحظة وتقييم المواصفات الخفية للفحل «دي شيماز»، فضلاً عن مواصفاته الظاهرة، إلى أنه يتمتع بعلامات فحل حيوي واعد في تطوير الإنتاج النوعي، وهو بذلك يذكر بالأفحل العالمية التي قادت عمليات إنتاج متميزة للأبطال العالميين، أبرزها أيقونة الإنتاج العالمي الفحل «إف إيه إل رشيم»، الذي لم يتوج ببطولة العالم، لكنه أنتج أبطال العالم وأبطال البطولات الدولية الكبرى بغزارة نادرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز