إيمانويل أول المتأهلين للجائزة الكبرى لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حقق الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو مع جواده «نيكولاج دو ميوسيك»، فوزاً كبيراً وتوّج بجائزة لونجين في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة الكأس من فئة الخمس نجوم، ونجح إيمانويل في إكمال منافسة الجولة الواحدة على حواجز 150 سم، بزمن سريع جداً بمقاييس القفز.

حيث بلغ 60.81 ثانية، متغلباً به على 60 متنافساً، 14 منهم بأداء نظيف دون خطأ، وحل ثانياً الإيرلندي شين برين مع جواده «زد سيفن إبسويتش» بزمن 65.00 ثانية.

وتفوقت الإيرلندية جاسيكا بورك، في أولى منافسات الحدث الرئيس، من فئة الخمس نجوم، وجاء فوز جاسيكا في المنافسة الترحيبية بمواصفات المرحلتين برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحواجز 145 سم، وتنافس فيها 52 فارساً وفارسة، نجح منهم 14 فارساً، وتصدرتهم جاسيكا مع الفرس «إنبولس» بزمن 27.08 ثانية.

الأسرع

وفي ثالث أيام البطولة أمس، استعرض نخبة من الفرسان من دول العالم، قدراتهم في منافسة تحدي كفالور للسرعة على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وفيها يستبدل كل خطأ بأربع ثوان تضاف إلى زمن الفارس، وبمشاركة 40 فارساً وفارسة، ونجح 6 منهم في إكمال جولة السرعة دون أخطاء، وأفضل الأزمنة للإيطالي إيمانويل غوديانو بصحبة جواده «جوليوس دي» وتوّج بكأس تحدي كفالور وبلغ 57.97 ثانية.

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