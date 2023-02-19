كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق في «الوثبة» اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ينطلق سباق بطولة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للقدرة، في السادسة والنصف من صباح اليوم الأحد، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة.

ويشارك في السباق نخبة من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الإمارات والدول الخليجية والعربية، إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين، حيث تم تسجيل 280 فارساً وفارسة لخوض السباق الذي تبلغ مسافته 160 كلم على 6 مراحل.

وكشفت اللجنة المنظمة تفاصيل السباق في نسخته الـ 24، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس في فندق منتجع الوثبة في أبوظبي، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعقوب السعدي رئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات في القرية.

وقال الدكتور غانم الهاجري، خلال المؤتمر: نحن سعداء أن نكون داعمين لهذه البطولة المميزة، والتي تحمل اسماً عزيزاً على القلوب، ونقل تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للحضور.

وأضاف: سيشهد هذا الحدث المهم في أجندة سباقات القدرة بالدولة، تطبيق كل الإجراءات المعمول بها، ونتمنى المشاركة الفاعلة والآمنة. وحيّا الهاجري، الفنيين القائمين على التحكيم، وتقدم بالشكر إلى قرية الإمارات العالمية للقدرة بترتيب وتنظيم هذا الحدث المهم، وإلى قناة ياس التي سوف تقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة، وتمنى التوفيق للجميع.

من جانبه، شكر يعقوب السعدي، القائمين على تنظيم الكأس الغالية في نسختها الـ 24، وقال: تبقى هذه البطولات الكبيرة وغيرها من أحداث وسباقات تجسيداً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتظل الإمارات دوماً واحة للعطاء والانطلاق.

وأضاف: أؤكد واثقاً أننا سنشهد هذا العام بطولة تليق بالاسم الذي تحمله رمزاً وشعاراً أولاً قبل كل شيء، وتليق برياضة القدرة، وما وصلت إليه عبر الجهود الكبيرة والرعاية والتوجيهات المستمرة التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وبالإنابة عن مسلم العامري، رحب محمد علي الحضرمي بالحضور، وقال: إن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أكملت استعدادها لتنظيم واستضافة السباق، الذي يقام تحت رعاية وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضاف: سعادتنا كبيرة بتنظيم واستضافة الكأس الغالية في وثبة الأمجاد، وهي بطولة عزيزة على قلوبنا، نجدد من خلالها عهد الولاء والوفاء للقائد صاحب السمو رئيس الدولة.

وتابع: لقد بذل فريق العمل بالقرية جهوداً كبيرة لتنظيم بطولة مثالية، مليئة بالمحبة والسعادة، والروح العالية، ووصل عدد المشاركين الذين تم تسجيلهم إلى 280 فارساً وفارسة، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تقنية التتبع «جي بي أس» خلال السباق.

كتيب أنيق

أصدرت اللجنة المنظمة كتيباً أنيقاً للبطولة، يتضمن نتائج أبطال السباق منذ انطلاقته، ومسارات السباق وتفاصيله، ونبذة عن منطقة الوثبة، إلى جانب إنجازات القرية العالمية.

انقسمت مسافة السباق البالغة 160 كلم إلى ست مراحل، تبلغ مسافة الأولى، والتي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية، والتي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة، والتي تم ترسيمها بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة التي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة، والتي تم ترسيمها بالأعلام البنية 20 كلم، والمرحلة الأخيرة، والتي تم ترسيمها بالأعلام البيضاء 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها، وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب ألا يقل عن 8 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 60 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏ساعة.

وتعتبر البطولة من أهم محطات سباقات القدرة، ويقام السباق بنظام الفردي، وأيضاً بنظام الفرق «4 فرسان للفريق الواحد» لإثراء وإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، ويحق لكل أربعة فرسان تكوين فريق على أن يكمل على الأقل بثلاثة فرسان السباق، ويتم احتساب أفضل زمن لهم مما يرفع من وتيرة التنافس.

يحمل الفارس أحمد صالح الشحي لقب النسخة الأخيرة بعد أن توج على صهوة الجواد «اريزونا» لإسطبلات البوادي، في السباق الذي شهد مشاركة قياسية بلغت 396 فارساً وفارسة.

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