«راشن إمبرر» بطلاً لـ «كأس الأمير» في قطر

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «راشن إمبرر» بطلاً لـ«كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، الذي أقيم في ختام مهرجان «سيف سمو الأمير»، بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، بقيادة الفارس ألبرتو سانا وإشراف المدرب دوغلاس وايت، مسجلاً زمناً قدره 2.25.46 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «وارن بيونت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «بولثول» بقيادة الفارس رونان توماس وإشراف المدرب ألبان دي ميول.

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