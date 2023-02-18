بمشاركة 280 فارساً وفارسة .. كأس رئيس الدولة للقدرة ينطلق غدا في «الوثبة»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق في السادسة والنصف من صباح يوم غد (الأحد) سباق بطولة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للقدرة، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة.

يشارك في السباق نخبة من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة والدول الخليجية والعربية، إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين و تم تسجيل 280 فارساً وفارسة لخوض السباق الذي تبلغ مسافته 160 كلم على 6 مراحل.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق الذي يبلغ غدا نسخته الـ 24 عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الجمعة في فندق منتجع الوثبة في أبوظبي، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعقوب السعدي رئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس، ومسلم العامري مدير عام قرية الامارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات في القرية.

وفي بداية المؤتمر، رحب غانم الهاجري، بالحضور والضيوف، وقال: “ سعداء بأن نكون داعمين لهذه البطولة المميزة، والتي تحمل اسماً عزيزاً على القلوب".. ونقل تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للحضور.

وأكد أن هذا الحدث المهم في أجندة سباقات القدرة بالدولة، سيشهد تطبيق كافة الإجراءات المعمول بها

وتمنى المشاركة الفاعلة والآمنة، وحيا الفنيين القائمين على التحكيم، وتقدم بالشكر إلى قرية الإمارات العالمية للقدرة لترتيب وتنظيم هذا الحدث المهم، وقناة ياس التي سوف تقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة، وتمني التوفيق للجميع.

من جانبه، قال يعقوب السعدي: “ أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على تنظيم الكأس الغالية في نسختها الـ 24، وستظل هذه البطولات الكبيرة وغيرها من أحداث وسباقات تجسيدا عمليا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتظل الإمارات دوماً واحة للعطاء والانطلاق نحو كل ما هو أفضل ” .

وأضاف: " أؤكد واثقاً بأننا سنشهد هذا العام بطولة تليق بالاسم الذي تحمله رمزاً وشعاراً أولاً قبل كل شيء، وتليق برياضة القدرة، وما وصلت إليه عبر الجهود الكبيرة والرعاية والتوجيهات المستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وبالإنابة عن مسلم العامري، رحب محمد علي الحضرمي بالحضور وقال: " إن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أكملت استعدادها لتنظيم واستضافة السباق، الذي يقام تحت رعاية وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأضاف: “ سعادتنا كبيرة بتنظيم واستضافة الكأس الغالية في وثبة الأمجاد، وهي بطولة عزيزة على قلوبنا، نجدد من خلالها عهد الولاء والوفاء للقائد صاحب السمو رئيس الدولة ”.

وقال :" لقد قام فريق العمل بالقرية بجهود كبيرة لتنظيم بطولة مثالية، مليئة بالمحبة والسعادة، والروح العالية، وقد وصل عدد المشاركين الذين تم تسجيلهم إلى 280 فارساً وفارسة" .. مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تقنية التتبع «جي بي أس» خلال السباق.

و قد أصدرت اللجنة المنظمة كتيباً أنيقاً للبطولة، يتضمن نتائج أبطال السباق منذ انطلاقته، ومسارات السباق وتفاصيله، ونبذة عن منطقة الوثبة، إلى جانب إنجازات القرية العالمية.

وتم تقسيم مسافة السباق البالغة 160كلم إلى ست مراحل، تبلغ مسافة الأولى، والتي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية، والتي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة، والتي تم ترسيمها بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة التي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة، والتي تم ترسيمها بالأعلام البنية 20 كلم، والمرحلة الأخيرة، والتي تم ترسيمها بالأعلام البيضاء 20 كلم.

و وضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها، وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب ألا يقل عن 8 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 60 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

و تعتبر البطولة من أهم محطات سباقات القدرة، ويقام السباق بنظام الفردي، وأيضاً بنظام الفرق «4 فرسان للفريق الواحد» لإثراء وإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، ويحق لكل أربعة فرسان تكوين فريق على أن يكمل على الأقل بثلاثة فرسان السباق، ويتم احتساب أفضل زمن لهم مما يرفع من وتيرة التنافس.

و يحمل الفارس أحمد صالح الشحي لقب النسخة الأخيرة بعد أن توج على صهوة الجواد «اريزونا» لإسطبلات البوادي، في السباق الذي شهد مشاركة قياسية بلغت 396 فارساً وفارسة.

و تحمل اسطبلات دباوي لقب النسختين الماضيتين لبطولة الفرق، وحصد أعضاء الفريق بقيادة المدرب علي المهيري اللقب للمرة الثانية على التوالي خلال النسخة الأخيرة بعد أن قطعوا مسافة السباق البالغة 160 كلم في زمن إجمالي بلغ 20:29:17 ساعة، وتألف الفريق من منصور خميس، وراشد علي المهيري، ومحمد جمعة المهيري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز