"بيطرية" مونديال القدرة تباشر فحص الخيول بقرية بوذيب الدولية

المصدر: وام

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أكد الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة البيطرية، اكتمال الترتيبات المقررة من اللجنة البيطرية بالاتحاد الدولي للفروسية والخاصة بفحص الخيول، استعدادا لمشاركتها في مونديال القدرة.

وتقام بطولة العالم للقدرة بقرية بوذيب العالمية في 25 فبراير الجاري، لمسافة 160 كم، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، كما يتضمن الحدث العالمي المرتقب حملة توعية للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

و أوضح ان الإجراء الأول بعد وصول الخيول إلى المطار هو فحص للتأكد من عدم وجود جروح أو إصابات في الخيول عن طريق فريق متخصص، ومن ثم يتم شحن الخيول من المطار إلى قرية بوذيب في شاحنات معقمة ومكيفة.

وأضاف أن الخطوة التالية بعد وصول الخيول إلى قرية بوذيب تتضمن التأكد من المعلومات الواردة في جواز الخيل، والمتعلقة بالشكل واللون والعمر والشريحة الإلكترونية واللقاحات المطلوبة، ومن ثم يتم إجراء فحص طبي بيطري للاطمئنان على سلامتها عند الوصول، ثم يتم توزيعها على الاسطبلات طبقا للمنطقة التي جاءت منها ، ويجب أن تكون هذه الاسطبلات بعيدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 50 متراً ، وفي قرية بوذيب الدولية للقدرة، لدينا معايير أعلى، حيث تبعد الاسطبلات عن بعضها البعض مسافة 100 متر، وذلك لضمان سلامة الخيول ومنع انتشار أي أمراض معدية.

وأشار الطويسي إلى أنه طبقا لقانون الحجر البيطري بالإمارات، فيما يخص الخيول، فإن الخيول القادمة من خارج الدولة يجب أن تبقى في الحجر الصحي لمدة 48 ساعة تتم مراقبتها، حيث لا يسمح لها بالخروج للمسارات لغايات التدريب، لكن يسمح لها فقط بالتدريب والمشي ضمن المحجر المخصص لها.. كما لا يسمح للأشخاص بالتنقل بين اسطبلات الحجر وذلك لمنع أي عدوى، حيث يسمح فقط بالمرور للأطباء البيطريين بعد إجراءات تعقيم عند الدخول والخروج من أي اسطبل.

ومن جانبه أكد ماجد المرزوقي مسؤول شركة "أكوي سكاي لوجيستك" الناقلة للخيول في مونديال القدرة، وصول 12 خيلاً فجر اليوم ، عبر مطار أبو ظبي الدولي على متن طيران الاتحاد قادمة من تشيلي وأوروجواي والأرجنتين والأردن، وتم تخليص شحنات الخيول بسهولة، وبتعاون كبير من كافة الجهات المختصة.

ونوه المرزوقي إلى وصول رحلة قادمة فجر غدٍ تحمل 75 خيلاً قادمة من أوروبا، حيث تواصل فرق العمل الخاصة باستلام وترحيل الخيول من مطاري أبو ظبي وآل مكتوم جميع الإجراءات التي تضمن سلامة وصول الخيول إلى قرية بوذيب الدولية للقدرة بأفضل الوسائل والممارسات.

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