فوز «الإمارات» و«غنتوت» في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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فاز فريق الإمارات على «كلينوفا نوا كابيتال» 13 - 4 ببطولة كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وحرصت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على قيادة فريق الإمارات من خارج الملعب، وتألق تومي بيرسفورد نجم الفريق وسجل 5 أهداف، فيما أحرز زميله كريم راجا 3 أهداف.

حقق فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي فوزاً صعباً على ذئاب دبي كافو 9 - 7 في مباراة متكافئة، وسجل ماركوس أرايا 7 أهداف لغنتوت. إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ويلعب «أيه أم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع «بنجاش دوسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، ويلتقي «مهرة وأياكس الاستثمارية» بقيادة طارق الحبتور مع الحبتور أيفزا بقيادة محمد الحبتور.

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