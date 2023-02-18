«وارن بيونت» لجودلفين يخوض تحدي «كأس الأمير» في قطر اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري، وكالات

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يخوض فريق جودلفين تحدي مهرجان «سيف سمو الأمير»، الذي يختتم اليوم بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، إذ سيشارك «وارن بيونت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي في شوط «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «وارن بيونت» يشارك في هذا السباق على خلفية تحقيقه فوزاً جيداً في البحرين ويجلب معه سجلاً راسخاً بالأداء على مسافة الميل ونصف الميل، إنه جواد متعدد القدرات والأرضية السريعة لن تسبب له مشكلة، وسينطلق من بوابة جيدة هي الخامسة، في حين ان السباق سيشكل تحدياً صعباً له بعض الشيء بحسب التصنيفات الرسمية، إلا أن مستواه آخذ في التحسن، ونأمل أن يجعله هذا منافساً قوياً في السباق.

الريان مايل

كما سينافس «كوريجس نايت» على لقب شوط «الريان مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضاف المدرب شارلي آبلبي: «كوريجس نايت» ظل أداؤه متماسكاً عندما كان ناشئاً في المملكة المتحدة وقدم أداءً جديراً بالتقدير في ميدان، ولسوء الطالع يجب أن يتغلب على مصاعب الانطلاق من البوابة 16 لكنه يبرز كل المؤشرات الدالة على أنه سيقدم أداءً قوياً على هذا المستوى. وسيشارك «سمرقند» لحمد راشد بن غدير في شوط «كأس دخان للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس دانيال توهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا.

مشاركة عالمية

من جهته، أكد عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية، أن مهرجان «سيف سمو الأمير»، الأكبر والأهم في روزنامة سباقات الخيل التي ينظمها النادي، ونسخة العام الجاري من المهرجان تكتسب أهمية كبيرة، حيث يشهد ما يقارب الـ 27 مشاركة من الخارج، لمرابط وإسطبلات لها تاريخ في السباقات على أكبر المضامير العالمية، وبجانب زيادة قيمة الجوائز المالية.

وقال إن الجوائز المالية في السباق تعتبر غير مسبوقة، ووصلت إلى 10 ملايين دولار، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على المشاركة من خارج قطر.

وأضاف المهندي أن الخيل المشاركة من الخارج مصنفة «الفئة الأولى»، من دول عدة مثل الإمارات وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وهونغ كونغ (الصين)، وستكون هناك مشاركة من إسطبلات جودلفين أحد أهم إسطبلات السباقات في العالم، كاشفاً عن أسماء مدربين كبار من أشهر مدربي العالم، سيكون لهم حضورهم في المهرجان، مثل المدرب إيدن أوبراين، موضحاً أن المشاركات الخارجية ستكون في مختلف الأشواط، إلى جانب المشاركة المميزة من أكبر ملاك الخيل في قطر.

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