الألماني ويل أول المتأهلين لجائزة النجمتين الكبرى في قفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حجز الألماني ديفيد ويل بطاقة التأهل الأولى للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، عقب فوزه بصدارة تأهيلية الجائزة الكبرى برعاية لونجين، وحل السعودي رمزي الدهامي ثانياً مع جواده «لاس فيغاس في دي»، والأردنية سارة حسين مع جوادها «غلادياتور بي» في المركز الثالث.

وتنافس في فعاليات البطولة الدولية من فئة النجمتين 68 فارساً وفارسة، وتقدمهم على منصة التتويج ثلاثة من فرسان الإمارات، وأولهم علي أحمد الجنيبي الفرس «دوكلاهوما في دي ال»، والثاني عبدالله حمد الكربي والجواد «أير أوكرين»، والثالث ناصر علي الجنيبي والجواد «أستنوف هيرو زد».

وكسب الأردني محمد ابوحامور مع الفرس «آيبيا» جائزة سنترو لمنافسة تجميع النقاط بـ(الجوكر)، وتوّجت بالمركز الثاني الإماراتية الناشئة وديمة أحمد الريسي، على صهوة الجواد «دايغويري»، و جاء العراقي عمر الواسطي والجواد «نيكوتن» ثالثاً.

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