10 أشواط في تاسع سباقات مضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد مضمار نادي العين مساء اليوم سباقه التاسع بالموسم ويشتمل على 10 أشواط، للمرة الأولى، تتضمن الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، وخصصت جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 146 خيلاً، فيما تبلغ الجوائز 585 ألف درهم.

وتنطلق الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، في الشوط العاشر والرئيس بالأمسية لمسافة 4100 متر، تكافؤ، ويتوقع أن يشهد تنافساً محتدماً بمشاركة عدد من الخيول القوية.

وفي بداية حفل الأمسية تظهر الخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، وتستمر في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً، وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الرابع لمسافة 1000 متر. وتظهر في الشوطين السادس والسابع ،خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 15 خيلاً في كل شوط. وتتسابق الخيول في الثامن لمسافة 1600 متر، أما التاسع فينطلق لمسافة 100 متر بمشاركة 13 خيلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز