مونديال القدرة.. مطارا أبوظبي ودبي يستعدان لنقل 140 خيلاً من جميع أنحاء العالم

المصدر: وام

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أكد ماجد المرزوقي مسؤول شركة "أكوي سكاي لوجيستك" الناقلة للخيول في مونديال القدرة، جاهزية جميع فرق العمل المكلفة بتنفيذ عملية استقبال الخيول وترحيلها إلى قرية بوذيب الدولية للقدرة، من خلال الشاحنات المخصصة لهذه العملية، بما يتوافق مع النظم العالمية والتدابير المقررة، لضمان إنزال وتحميل الخيول بسلاسة وأمان، وذلك للمشاركة في البطولة التي تقام بقرية بوذيب العالمية 25 فبراير الجاري، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة.

وذكر أن الخيول ستصل تباعاً عبر مطاري أبوظبي ودبي، بوصول خيول من أوروبا، طبقاً للترتيبات الجارية الآن، لإتمام نقل 140 خيلاً من جميع أنحاء العالم بأفضل المعايير المتبعة عالمياً، مع توفير جميع الاحتياطات المطلوبة، وتهيئة البيئة الداعمة لهذه العملية حيث يتوقع غداً وصول 12 خيلاً عبر مطار أبوظبي الدولي، وعلى متن طيران الاتحاد في أول شحنة قادمة من تشيلي وأوروجواي والأرجنتين، تتبعها شحنة ثانية على متن طيران الإمارات قادمة من أمريكا وكندا وليتوانيا في نفس اليوم، فيما تصل في اليوم الموالي 75 خيلاً من أوروبا، وفي نفس اليوم أيضاً تصل خيول من قطر، تمهيداً لوضع جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة وعمليات الحجر البيطري وإجراء الفحوصات المقررة.

واطلع جاكوام ماركال رئيس المشرفين بالاتحاد الدولي للفروسية على آخر التحضيرات الجارية، في قرية بوذيب، لاستضافة مونديال القدرة، حيث تفقد رفقة شارن ديبيليس مندوبة الاتحاد الدولي للفروسية، وفرانسوا كاربول نائب المندوب الفني الدولي على إسطبلات الحجر البيطري، والمسارات، ومداخل ومخارج القرية والمرافق الأخرى.

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