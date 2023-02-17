السباق السابع لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، بمضمار «ميدان» سابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «دي بي ورلد»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف دولار، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة، و«ند الشبا» لمالكه البشير سالم الحراري، و«ياس إكس منصور» لمحمد عبدالحميد عبداللطيف طه، و«مرقاب» لـ«إسطبلات ليوا».

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المسار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «سيتي ووك»، و«سايلنت سبيتش»، و«أوبند مايند»، و«هوم سيتي» لجودلفين، و«مترفع»، و«متفاوت» لـ«شادويل»، و«بوم شالا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الثالث

وتتنافس في الشوط الثالث «بطولة الأوكس الإماراتي» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، 7 مهرات، أبرزهن «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«آمي بليز» لـ«دبليو سي للسباقات ووندرلاند للسباقات»، و«أساور»، و«عواصف» لـ«إسطبلات الراشد»، و«حبوبة» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«بريانكا» لفترياني هاي، و«سولير» لنيكولاس كوليري.

الشوط الرابع

وفي الشوط الرابع «لورد جليترز للتكافؤ» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، يشارك 13 خيلاً، أبرزها «ليزر شو»، و«نيو كينجدم»، و«ترانكيل نايت» لجودلفين، و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مقترب»، و«زينهم» لـ«شادويل».

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس الرئيس «بطولة كأس ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المسار العشبي برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف دولار، 14 خيلاً، أبرزها «بريليانت لايت»، و«جلوبال هيت»، و«كيماري»، و«سيسكاني» لجودلفين، و«آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان، و«أردكان» لـ«بنيت للسباقات».

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس «بطولة دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «نيشنس برايد»، و«ديزرت فاير»، و«أوتومان فليت» لجودلفين، و«زاجري» لـ«إكوري ألتيما وجيرارد أوجستين - نورماند»، و«ويذرينج» لـ«فيكتورياس».

الشوط السابع

ويخوض 15 خيلاً الشوط السابع الختامي لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «ميناء جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، وأبرز الخيول المشاركة «إيفر جيفن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«سيفتينغ ساندز» لـ«ر ر ر للسباقات»، و«جولدن جول» لديل برينان، و«رويال ميوز» لـ«ديفا للسباقات».

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