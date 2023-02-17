نهيان بن زايد يتوج بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بطل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الخامس من الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء أمس، وتألف من 6 أشواط قوية، وذلك بحضور الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان.

وذهب لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر الأبرز والأغلى في الحفل بجائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم، إلى «مجيب» العائد إلى إسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي وقيادة الفارس ريتشارد مولن مسجلاً زمناً قدره 2:27:13 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «صمود» ليؤكد جدارته باللقب.

نتائج

وأسفرت نتائج أشواط الحفل، عن فوز «ويسترن رايتر» لعذبة للسباقات بلقب الشوط السادس من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر البالغة جائزته 380 ألف درهم، بإشراف بوبات سيمار وقيادة نجم الأمسية الفارس ريتشارد مولن بزمن قدره 1:22:96 دقيقة.

واستهل الأمسية، «آر بي سراب» لمنصور السنيدي بنيل لقب الشوط الأول من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر بإشراف خليفة النيادي وقيادة الفارس طيار علية، بزمن قدره 2:29:85 دقيقة.

وأحرز لقب الشوط الثاني من سباق كأس «ممشى الخير» لمسافة 1600 متر «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داستون بزمن قدره 1:44:15 دقيقة.

وأحرز لقب الشوط الثالث من سباق كلاسيكي الإمارات للمهرات لمسافة الميل، «المتجلية» لإسطبلات بن شهوان بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس راي داوسون مسجلاً زمناً قدره 1:46:19 دقيقة.

وفاز «فدوان» العائد إلى الرحماني للسباقات بلقب سباق الإمارات الكلاسيكي للمهور لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع بإشراف أحمد المحيربي وقيادة أنطونيو فريزو بزمن قدره 77: 44 :1 دقيقة.

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