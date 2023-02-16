38 هدفاً في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو، تسجيل 38 هدفاً في مباراتين بالمجموعة الثانية للبطولة، التي تستضيفها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي، بمشاركة 8 فرق بهانديكاب 20 جول، وتستمر فعالياتها حتى 4 مارس المقبل.

وفاز «الحبتور ايفزا» بقيادة محمد الحبتور على فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش 10 ـ 7، كما فاز فريق «إيه أم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم على فريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور 11 ـ 10 في مباراة شهدت ندية ومنافسة كبيرة تجسدت في 7 حالات تعادل.

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