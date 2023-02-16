نخبة الإسطبلات الخاصة تتنافس في كأس حتا للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، اليوم، كأس حتا للقدرة لمسافة 101 كلم للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة ساخنة بين نخبة الإسطبلات الخاصة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قيمة الجوائز المخصصة للفائزين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم إلى جانب الكأس الذهبية، والفائز بالمركز الثاني يمنح 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر يحصل كل فارس على 30.000 درهم.

النسخة الماضية

وتتطلع إسطبلات SS إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «بولي». وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للمشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق.

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