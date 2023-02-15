«دي بي ورلد» ترعى الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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ترعى «دي بي ورلد» الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي بمضمار ميدان الجمعة، كما ترعى «دي بي ورلد» سباق دبي تيرف بجائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي في أمسية كأس دبي العالمي.

وتعود المؤسسة لمضمار ميدان للمرة الثانية هذا الموسم، برعايتها لسبعة أشواط تتضمن 3 سباقات من الفئة الثالثة.

ويعتبر سباق ند الشبا فئة 3 الأعلى قيمة من حيث الجوائز المالية التي تبلغ 200 ألف دولار ويقام على مسافة 2810 أمتار على العشب، وهو تحضيري لسباق كأس دبي الذهبي فئة 2 والذي سيقام في أمسية كأس دبي العالمي، وفاز الجواد «مانوبو» لجودلفين بنسخة الموسم الماضي، ويتوقع أن تشهد هذه النسخة منافسة قوية بمشاركة أفضل خيول التحمل

وتضمن الأمسية أيضاً سباق أوكس الإمارات فئة 3 على الأرضية الرملية، والذي توجت به الموسم الماضي المهرة «شهامة»، كما يشهد الحفل سباق دبي ميلينيوم ستيكس فئة 3 لمسافة 2000 متر على العشب الذي ذهب لقب نسخته الماضية إلى «رويال فليت» قبل نحو 12 شهراً، وهناك سباق تكافؤ جديد يحمل اسم الفائز بالفئة الأولى «لورد غليترز» بإشراف المدرب ديفيد اوميرا والفائز 3 مرات في كرنفال كأس دبي العالمي.

توجد مجموعة واسعة من التذاكر المعروضة للبيع لأمسية سباقات يوم الجمعة، وتبدأ أسعار الدخول للجمهور من درهمين، فيما تبدأ أسعار منطقة ذا بريميوم من 50 درهماً، وتبدأ أسعار تذاكر منطقة الضيافة من 265 درهماً.

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