300 فارس في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور «سلطان بن محمد القاسمي» عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ «سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي» ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، فئة الخمس نجوم، وتستمر على مدار أربعة أيام، ويقدر عدد الفرسان المشاركين 300 فارس من 42 دولة عربية وغربية، وعدد الخيول المشاركة في البطولة 400 جواد، وقد رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 561 ألف يورو جوائز مالية للفائزين، وعدد أشواطها 16 شوطاً مقسمة على الأيام الأربعة بين فئة الخمس نجوم والنجمتين، وأشواط للخيول صغيرة السن.

وتعتبر أول بطولة من فئة الخمس نجوم تقام في صالة مغطاة في الشرق الأوسط والوطن العربي، وتعد البطولة آخر بطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، أوماهو 2023، وتقام برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة، إلى جانب العديد من الدوائر والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وستكون البداية اليوم بانطلاق الشوط الأول، شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضد الزمن الافتتاحي للبطولة، بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وبجوائز مالية قدرها 3500 يورو، ويتبعه الشوط الثاني، الشوط المؤهل لشوط الجائزة الكبرى من فئة النجمتين، مقدم من شركة لونجين بحواجز 140 سم، وبجوائز 8000 يورو.

5 أشواط

يشهد اليوم الثاني للبطولة غداً، 5 أشواط، ويبدأ بالشوط الثالث، شوط فندق سينترو الشارقة، مع حاجز الجوكر من فئة النجمتين، بحواجز 125 سم، وبجوائز 3500 يورو، ويتبعه الشوط الرابع، شوط شركة ماجستيك، المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين، بحواجز 140 سم، وبجوائز 10000 يورو، ثم الشوط الخامس، شوط شركة كافلور بجولتين من فئة النجمتين، وبحواجز 115 سم، ومن ثم الشوط السادس، شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الترحيبي، فئة الخمس نجوم، وبحواجز 145 سم، وبجوائز مالية قدرها 27300 يورو، ويختتم بالشوط السابع، شوط لونجين المؤهل لشوط الجائزة الكبرى، شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، بحواجز 150 سم، وبجوائز 97700 يورو.

وينطلق اليوم الثالث بعد غدٍ، بالشوط الثامن، شوط شركة ماجستيك بجولة واحدة ضد الزمن، بارتفاع 115 سم، وبجوائز 2000 يورو، ويتبعه الشوط التاسع، شوط شركة كافلور سرعة، بحواجز 145 سم، والشوط العاشر، شوط مستشفى الشارقة للخيول، بجولتين – فئة النجمتين – وبجوائز مالية قدرها 4000 يورو، ثم الشوط الحادي عشر، شوط كأس مجلس الشارقة الرياضي، بجولة واحد ضد الزمن، وبحواجز 150 سم، وبجوائز 60000 يورو، ويختتم بالشوط الثاني عشر، شوط كأس شركة هووف، شوط تحمل وقدره - بحواجز 160 سم، وبجوائز 25000 يورو.

اليوم الختامي

يشهد اليوم الختامي، الأحد المقبل، 4 أشواط، وينطلق بالشوط الثالث عشر، شوط نهائي هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحواجز 120 سم، وبجوائز 2500 يورو، ثم الشوط الرابع عشر، شوط كأس لونجين، وبجولتين، الثانية هي جولة التمايز، وهو شوط الجائزة الكبرى لفئة النجمتين، بحواجز 145 سم، وبجوائز 26200 يورو، ثم الشوط الخامس عشر، شوط كأس اتحاد الإمارات للفروسية، وبجولتين، الثانية هي جولة التمايز، بحواجز 155 سم، وبجوائز 100000 يورو، وتختتم المنافسات بالشوط السادس عشر، شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، برعاية شركة لونجين – شوط الجائزة الكبرى، بجولتين، الثانية هي جولة التمايز، وبحواجز 160 سم، وبجوائز 150000 يورو.

يرأس لجنة الحكام التي تضم 10 حكام، الليبي حسام زميت، وتضم لجنة مصممي المسار، 8 أشخاص، برئاسة الهولندي لويس كونيكس، ثم لجنة المفوضين، التي تضم 12 شخصاً، برئاسة الإيراني علي مهاجر، ويرأس اللجنة الطبية، الطبيب البيطري الإماراتي علي التويسي، والتي تضم إلى جانبه 6 أطباء.

فعاليات مصاحبة

وسيصاحب البطولة معرض لأدوات ومستلزمات الفروسية وألعاب ترفيهية للأطفال، وركوب خيول البوني للأطفال مجاناً، وقرية شعبية، وعروض ترفيهية للجمهور، وركن مطاعم منوعة وعروض تراثية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز