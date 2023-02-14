نقل خيول مونديال القدرة على متن طيران الاتحاد والإمارات بأفضل المعايير العالمية

المصدر: وام

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أكد ماجد المرزوقي مسؤول شركة "أكوي سكاي لوجيستك" الناقلة للخيول في مونديال القدرة، حرصهم على إتمام نقل 140 خيلاً من جميع أنحاء العالم بأفضل المعايير المتبعة عالمياً، من خلال توفير جميع الاحتياطات المطلوبة، وتهيئة البيئة الداعمة لهذه العملية.

وأوضح المرزوقي أن دولة الإمارات ترسخ تنافسيتها العالمية من خلال أفضل الممارسات في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية، خاصة الجانب المرتبط بنقل الخيول للمشاركة في مونديال القدرة، وفق وسائل مبتكرة عن طريق طيران الاتحاد والإمارات، حيث تعزز هذه الخدمة لخيول المشاركين الدور الرائد للدولة في تقديم المبادرات غير المسبوقة عالمياً.

وأشار إلى توافر المعدات والأطعمة والمشروبات، لضمان حصول الخيل على أفضل عناية أثناء النقل، ووصولها على أتم استعداد للمشاركة في مونديال القدرة، ومن ثم عودتها مجدداً إلى بلدانها.

وتقام فعاليات البطولة في قرية بوذيب العالمية في 25 فبراير الجاري، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة.

ونوه المرزوقي بأن عملية نقل الخيول تتم من دول مختلفة في قارات عدة، وأن الناقلين الوطنيين طيران الاتحاد والإمارات، يوفران بيئة هادئة ومريحة للخيول على متن طائراتهما الحديثة للشحن، بما يتوافق مع النظم العالمية والتدابير المقررة في مثل هذه الحالات، لضمان إنزال وتحميل الخيول بسلاسة وأمان.

وقال: "قمنا بترتيب جميع الأمور الفنية لاستقبال الخيول في مطاري أبوظبي ودبي بفريق عمل يضم 40 شخصاً، ومن ثم ترحيلها إلى قرية بوذيب العالمية، حيث تم التنسيق لاستقبال الرحلات الخاصة بوصول الخيول يومي 17 و18، ووضعنا في تقديرنا جميع التوقعات الخاصة بالتعامل مع أي حالة طارئة".

وأضاف: "هدفنا أن نعكس الوجه المشرف عن دولة الإمارات، وقدراتها المتميزة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، لاسيما أن مونديال القدرة من الأحداث الرياضية الكبيرة التي تحظى بالاهتمام والمتابعة، بالثقة الكبيرة من الاتحاد الدولي للفروسية في قدرة دولتنا الحبيبة على تقديم الصورة المتميزة في الاستضافة".



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