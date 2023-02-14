سباق «كأس رئيس الدولة للقدرة» ينطلق الأحد

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة الأحد المقبل سباق النسخة الـ24 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والتي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأكمل فريق العمل بالقرية ترتيبات تنظيم البطولة الغالية، من خلال توفير كل الدعم الفني واللوجستي للمشاركين، وتجهيز المسارات الخاصة بالسباق الذي تصل مسافته إلى 160 كلم على 6 مراحل، وهو من السباقات الكبرى، التي تجذب نخبة الفارسات والفرسان في كل دورة للقيمة السامية للبطولة، وجوائزها المتميزة.

وتم عمل تصميم جديد للكأس، يمثل تحفة فنية رائعة تحمل كل جماليات ومعاني البطولة، ويحصل البطل على نسخة الكأس الذهبية، وينال صاحب المركز الثاني الكأس الفضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على الكأس البرونزية، وتعقد اللجنة المنظمة للسباق، مؤتمراً صحافياً في الرابعة عصر الجمعة المقبل بفندق منتجع الوثبة، للكشف عن تفاصيل البطولة، والجوانب الفنية والتنظيمية، كما يقام حفل عشاء لضيوف البطولة بفندق منتجع الوثبة، وتجرى السبت المقبل عمليات الفحص البيطري للخيول المشاركة بعد اعتمادها استعداداً لخوض السباق الذي ينطلق في السادسة والنصف صباح الأحد، ويحمل الفارس أحمد الشحي لقب النسخة 23 والذي حققه على صهوة الجواد «أريزونا» لإسطبلات البوادي.

وتتضمن النسخة الجديدة برنامجاً لفعاليات متنوعة لضيوف البطولة منها رحلة سفاري، وزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر، وقصر الوطن، ومهرجان الشيخ زايد.

وسجل سباق البطولة الغالية، منذ انطلاقته في عام 2000 نجاحات كبيرة وسمعة طيبة، جعلت الكثير من الفرسان المتميزين المحليين والعالميين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون، والدول العربية، فضلاً عن دول أمريكية، وأوروبية ومن أستراليا، وآسيا، يحرصون على المشاركة تقديراً واحتفاءً بالكأس الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، كما كان للسمعة الطيبة لهذا السباق بالغ الأثر في تحول الإمارات لتصبح منصة لأقوى سباقات القدرة في العالم.

نخبة

وأعرب مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عن فخر القرية بتنظيم واستضافة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في كل عام، وهي البطولة الغالية التي تجتمع نخبة الفرسان والفارسات للمنافسة على التتويج بالكأس الغالية، وثّمن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، مشيراً إلى أن دعم سموه لهذه البطولة جعلها من أهم سباقات القدرة على مستوى العالم، وتتصدر المشهد في روزنامة كل موسم، وقال: في كل موسم نحتفل بهذه البطولة الغالية وتتشرف قرية الإمارات العالمية بالوثبة بتنظيمها واستضافتها، ظلت البطولة تشهد مشاركة كبيرة ونجاحات فنية وتنظيمية ولوجستية متميزة، وأكمل فريق العمل بالقرية التجهيزات كافة لإخراج البطولة في أبهى صورة، من خلال توفير كل ما يحتاجه كل مشارك وفق أعلى درجات الجودة والترتيب، وللوصول بالحدث إلى النجاح المأمول.

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