سمسون بطل كأس الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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توّج الفارس الإيرلندي ديفيد سمسون بكأس الجائزة الكبرى لبطولة الشارقة الدولية الـ 23، برعاية لونجين، والتي نظمها النادي بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واشتملت على 24 منافسة، جرت منافساتها خلال ثلاثة أيام، وأقيمت على ميادين الشارقة للفروسية في الصالة المغطاة والرملي الخارجي، برعاية ومساندة العديد من المؤسسات والشركات، وتزامنت مع البطولة المنافسات الدولية لنهائي فئات المراحل السنية من الأشبال و(الجونيورز) والشباب، إضافة إلى خيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تتويج

شهد منافسة الختام وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، نائب رئيس دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير البطولة، واللواء محمود جبارة رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية، وحسن شوقي شعث نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورامي دغلس عن الجالية الفلسطينية، وفي ختام مراسم التتويج، قدم الوفد الفلسطيني هدايا تذكارية لإدارة نادي الشارقة للفروسية، تسلمها سلطان اليحيائي، نيابة عن رئيس النادي الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

الجائزة الكبرى

في منافسة دولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتنافس فيها 50 فارساً وفارسة، ونجح منهم 11 فارساً في العبور إلى جولة التمايز، وأكمل التمايز دون خطأ 5 فرسان، أسرعهم زمناً الفارس المتصدر ديفيد سمسون، بصحبة الجواد «بي جوتر فا دو»، وبزمن 39.58 ثانية، وحل ثانياً الفلسطيني فلاديمير توغانوف، مع الفرس «كونكويدا»، في زمن 40.87 ثانية، والثالث الفلسطيني إيغور شيبريك، مع الجواد «كورنيت سبيريت»، بزمن 42.15 ثانية.

تجميع نقاط

حصل الناشئ محمد حمد الكربي، مع الفرس «شانتال»، على النصيب الأكبر من جائزة ماجستي راعي منافسة تجميع النقاط بـ (الجوكر)، متقدماً على 68 فارساً وفارسة، على مسار بـ 10 حواجز، ارتفاعها 135 سم، في حين بلغ ارتفاع الحاجز الجوكر 155 سم! ونجح 15 فارساً في تجميع كامل النقاط بالجوكر (65) نقطة، الفارس الكربي جمعها في زمن 48.89 ثانية، وحل ثانياً سالم خميس السويدي، مع الفرس «سيمبرلي 23»، وبزمن 49.19 ثانية، والفارسة الإيرلندي ديفيد سيمسون، وبالجواد «جوتر»، وبزمن 51.48 ثانية، حلت بالمركز الثالث.

ثنائية للسويدي

أكمل سالم أحمد السويدي ثنائية من فئة النجمتين، برفقة جواده «دايموند وي»، عقب فوزه بكأس كفالور راعي منافسة الجولة الواحدة، على حواجز ارتفاعها 140 سم، في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، بمشاركة 67 فارساً وفارسة، نجح 20 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم سالم أحمد، وبزمن 57.75 ثانية، وتوّج بالمركز الثاني، المصري عمرو جمال، بالفرس «غيرلاين»، وبزمن 60.26 ثانية، والمركز الثالث للبرازيلية ماريانا شافيز، مع الفرس «إميريتي»، والزمن 61.32 ثانية.

شباب المجموعة

عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاء بفوز وتتويج فارسنا الشاب علي أحمد الجنيبي، والفرس «كوشيت»، بلقب نهائي فئة الشباب في دول المجموعة الإقليمية السابعة، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وجاء فوز الجنيبي في منافسة الختام، بمواصفات الجولتين على حواجز 135 سم، وتنافس فيها 14 فارساً، فارسان فقط أكملا الجولتين برصيد 8 نقاط جزاء، وأفضلهما زمناً، الفارس المتصدر علي الجنيبي بزمن 34.06 ثانية، وعمر عبد العزيز المرزوقي، والفرس «كونكورديا» ثانياً، وبزمن 44.91 ثانية، والثالث الفلسطيني فارس عزوني، والجواد «تورانو».

جائزة المرحلتين

فازت الفارسة الأردنية سارة حسين، بصحبة جوادها «غلادياتور بي»، وبزمن بلغ 27.05 ثانية، بكأس مستشفى الشارقة للخيول، راعي منافسة المرحلتين من فئة النجمتين، على حواجز 135 سم، وبمشاركة 63 فارساً وفارسة، نجح 12 فارساً في عبور المرحلتين دون خطأ، والألماني ديفيد ويل، مع جواده «إيزي» ثانياً، بزمن 28.39 ثانية، والثالثة السورية آية حمشو، بجوادها «إيموغي هيرو»، وبزمن 28.93 ثانية.

كأس ماجستي

أحرز المصري عمرو جمال محمد، بالجواد «زازو زد»، كأس ماجستي راعي منافسة المرحلتين 120 سم من فئة النجمتين، والتي تنافس فيها 98 فارساً وفارسة، أكمل مرحلتها الثانية 15 فارساً، وسجل عمرو زمناً بلغ 38.18 ثانية، ونال المركز الثاني عبد الرحمن العبدولي، والفرس «دانسيفلور»، بزمن 39.23 ثانية، والثالث محمد سعيد الغرير، والجواد «دالفونس في»، والزمن 39.66 ثانية.

نهائيات وألقاب فئات المجموعة الإقليمية السابعة

في منافسة نهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، من جولتين على حواجز 125 سم، برعاية نادي الشارقة للفروسية، وتنافس فيها 18 خيلاً، ونجح منها 4 خيول في إكمال الجولتين جميعها من خيول الإمارات، وحاز اللقب الجواد «كولوسيمو»، بقيادة عبد الله حميد المهيري، والمركز الثاني الفرس «هوليوود»، بقيادة مووفي عويضة الكربي، والثالث الفرس «ريال ستار في آي دي»، بقيادة حميد المهيري.

«غنيال ستار»

وفي نهائي الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، تنافس 22 خيلاً في منافسة من جولتين، على حواجز ارتفاعها 130 سم، وثلاث خيول أكملت الجولتين دون خطأ، وتصدرتها فائزة بلقب المجموعة الإقليمية السابعة، الفرس «غنيال ستار كيرفس»، بقيادة الإيرلندي مايكل دوفي، والمركز الثاني الفرس «كوينللي داستش»، بقيادة المصري محمد وئام، والثالث الجواد «كيو لاين»، بقيادة عبد الله المهيري.

قبضة المصري

حاز الشبل المصري علي أحمد عرفات، والفرس «فينش»، على لقب فئة الفرسان الأشبال بدول المجموعة الإقليمية السابعة، وجاءت من جولتين بحواجز 115 سم، وتنافس 15 فارساً، نجح منهم ثلاثة فرسان في إكمال الجولتين، وحاز جائزة المركز الثاني الشبل محمد سعيد الغرير، والجواد «إيكاروس»، والثالث الشبل مبخوت عويضة الكربي، والجواد «زاندوكان سي».

نهائي الجونيورز

فاز الفارس السوري الناشئ ليث غريب، والفرس «إليت دو بونتس»، بلقب فئة الفرسان (الجونيورز)، في نهائي دول المجموعة الإقليمية السابعة، وجاءت منافسة النهائي من جولتين، على حواجز 125 سم، وتنافس فيها 16 فارساً، نجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولتين، والمركز الثاني الناشئ عبد الله حمد الكربي، والجواد «ديمفيس»، والثالث الكويتي ماضي الخميس، والفرس «إماريلادوس»، وفي المنافسة الثانية لفئة (الجونيورز)، في ثاني أيام البطولة، من جولة واحدة، على حواجز 120 سم، تنافس 24 فارساً وفارسة، تم ترحيل نتائج 12 منهم إلى منافسة الختام، بأداء نظيف دون خطأ.

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