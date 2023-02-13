ثنائية لخيول أحمد بن راشد في مضمار «ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال الأمسية الـ 11 لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» التي أقيمت على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «فزعة»، إذ حققت ثنائية عبر «تركي» بطل الشوط الأول، و«الهزيم» نجم الشوط الثاني.

وشهد السباق، المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، والعقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لبرنامج «فزعة»، وعدد من المسؤولين والملاك، والجماهير المحبة لسباقات المضمار العالمي.

الشوط الأول

ظفر «تركي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الأول «فزعة كبار المواطنين» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01:10:15 دقيقة وبفارق طول «هارفست جولد» لـ «نقابة إيه إيه» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدربة إيليس جين.

وجاء في المركز الثالث «مرغم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الثاني

اقتنص «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني «خصومات فزعة» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 02:00:50 دقيقة وبفارق 9 أطوال عن «ارابيان جازلس» لمالكته فترياني هاي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «فليم تالون» لمحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الثالث

حقق «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور لقب الشوط الثالث «فزعة الفضية» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:37:89 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وجاء في المركز الثالث «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

توج «ديسيديوس» لسالم راشد بن غدير بلقب الشوط الرابع «فزعة الذهبية» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 02:29:70 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «سي ستون» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحل ثالثاً «سليستيال سفير» لـ «إسطبلات ميلنيوم» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الخامس

فاز«ستورمي اوشن» لـ«رباح للسباقات» بلقب الشوط الخامس «فزعة البلاتينية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 01:50:46 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فرانز كافكا» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «بيرفكت لاف» لـ«مربط غوارا ديل سور»، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط السادس

نال «رعد» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط السادس والختامي «فزعة همم» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:23:40 دقيقة وبفارق رقبة عن «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «تشوزين مارك» لعلي حداد، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

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