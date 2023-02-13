4 ألقاب لمربط دبي في «كتارا للخيل العربية الأصيلة»

المصدر: دبي - البيان

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أحرز مربط دبي للخيول العربية 4 ألقاب في بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة «تايتل شو» ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية في الدوحة، محققاً لقبين فضيين ولقبين برونزيين ونالت المهرة «الآسرة دي آسرة» فضية بطولة المهرات عمر سنة وأحرزالمهر الواعد «دي شرار» اللقب الفضي ببطولة الأمهار، ونال اللقب البرونزي المهر المتميز «دي شهار» والمهرة «دي نجلاء»،وكانت البصمة الإنتاجية الذهبية للمربط حاضرة، بإحراز المهرة دي بيسان اللقب الذهبي في بطولة المهرات لصالح مربط الشقب القطري، والمهر «ليون» اللقب الذهبي في بطولة الأمهار لصالح مربط الجاسمية القطري ،والمهر دي هايل لقباً فضياً في بطولة المهور بعمر السنة.

وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عشناً عرساً خليجياً بامتياز، وكان لمربط دبي حظه من الألقاب ، أثلج صدورنا الإنجازات الذهبية لأعمدتنا الإنتاجية.

وأكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي خيولنا انتزعت 4 ألقاب وأثبتت مكانتها في المقدمة بين أفضل الخيول.

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