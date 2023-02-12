نادي دبي لسباق الخيل يوقع اتفاقية تعاون مع مبادرة «فزعة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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وقع نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، اتفاقية تعاون مع مبادرة «فزعة»، خلال الأمسية الـ 11 لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» التي أقيمت في مضمار «ميدان» العالمي اليوم.

وشهد التوقيع اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، والعقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لبرنامج «فزعة»، وعدد من المسؤولين.

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بخالص الشكر والتقدير لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ومبادرة «فزعة»، على تواجدهم في أمسية اليوم، وتعاونهم مع النادي عبر هذه الاتفاقية.

وأضاف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات واستراتيجية النادي بتوسيع قاعدة الشراكات مع الجهات الحكومية، والتي تشكل قيمة مضافة للجانبين، مضيفاً إن الاتفاقية تتضمن تقديم بعض الخدمات الخاصة بالموارد البشرية والسعادة الوظيفية، من خلال حصول الموظفين العاملين في النادي على بطاقات «فزعة».

خطوة أولى

وبدوره، تقدم العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لبرنامج «فزعة»، بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي دبي لسباق الخيل، على استضافتهم خلال أمسية سباق اليوم، مؤكداً سعيهم الدائم لتحقيق الشراكات مع كل الجهات في الدولة.

وأضاف إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات برنامج مبادرة «فزعة» لمنتسبي نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى نحو تعاون أشمل مع النادي، عبر عدد من البرامج المشتركة بين الجانبين.

وقال العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي إن مبادرة «فزعة» التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، تشتمل على حزمة فريدة من الخدمات الحصرية الموجهة لأعضاء البرنامج، إذ يقدم خدماته للجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف تنويع وتوسيع مجالات التكافل والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

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