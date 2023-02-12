4 ألقاب لمربط دبي في «كتارا للخيل العربية الأصيلة»

المصدر: دبي - البيان

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أحرز مربط دبي للخيول العربية 4 ألقاب في بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة «تايتل شو» ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية الذي اختتمت فعالياته في الدوحة، محققاً لقبين فضيين ولقبين برونزيين ونالت المهرة «الآسرة دي آسرة» الفضية الأولى في أولى مشاركاتها ببطولة المهرات عمر سنة مما وضعها على درب الإنجازات الواعدة، وأحرز اللقب الفضي الثاني ببطولة الأمهار، المهر العالمي الواعد «دي شرار» المتوج بذهب بطولة العالم الأخيرة والنسخة الماضية من بطولة كتارا، ونال اللقب البرونزي الأول رفيقه المهر المتميز «دي شهار» وأضافت المهرة «دي نجلاء» اللقب البرونزي الثاني بعد منافسة قوية في بطولة المهرات.

بصمة ذهبية

وسجل المربط بصمته الذهبية من خلال أعمدته الإنتاجية من الأفحل المتميزة، وتتضمن فحل الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم، وفحل الإنتاج العالمي الجديد دي سراج، والفحل المتميز دي شخاط. وكانت البصمة الإنتاجية الذهبية لمربط دبي العالمي حاضرة بقوة، بإحراز المهرة دي بيسان وهي من الفحل دي سراج والفرس ار ايه اتش روزاليا اللقب الذهبي في بطولة المهرات لصالح مربط الشقب القطري، وأحرز المهر «ليون» وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس اراجيا فانيلا اللقب الذهبي في بطولة الأمهار لصالح مربط الجاسمية القطري، كما سجل الفحل «دي شخاط» حضوره مع المهر دي هايل وهو من الفرس دي جواهر محرزاً لقباً فضياً في بطولة المهور بعمر السنة.

سجل متميز

وكان مربط دبي أحرز في أول مشاركة له خلال النسخة السابقة من بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة، لقبين ذهبيين ولقبين برونزيين مع مجموعة من الخيول النجوم من الإنتاج المحلي ونال الذهب المهر «دي شرار» والمهرة «دي إكسبو»، فيما نال البرونز كل من المهرة «دي رسيل»، والمهرة «دي جهراء»، وحقق مربط دبي نتائج جيدة في بطولة كتارا للخيل الجزيرية أو المصرية ضمن مهرجان كتارا الأخير، بإحرازه ذهبية الأفحل مع «دي ممزر»، وفضية المهور مع «دي كحيلان»، وبرونزية مع الفرس «دي أمنية».

محمد التوحيدي:عرس خليجي

وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي إن بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة كانت في مستوى طموح المرابط المرابط المشاركة وترجمت جهودها في تطوير جودة خيولها، وعشناً عرساً خليجياً بامتياز أبرز التفاعل بين الأشقاء في مشهد تنافسي جميل، وكان لمربط دبي حظه من الألقاب القيمة، وأكدت خيولنا مكانتها التنافسية العالية بين أفضل الخيول في المقدمة. كما أثلج صدورنا الإنجازات الذهبية لأعمدتنا الإنتاجية، وهي إنجازات كانت دوماً ضمن أهدافنا الخاصة في تطوير الخيل العربية لصالحنا ومصلحة أشقائنا وكل المعنيين بجودتها في كل مكان من العالم.

عبدالعزيز المرزوقي: خيولنا في الموعد

أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن البطولة نجحت في أن تكون مناسبة لتداول التجارب وتقاسم فرحة المشاركة والإنجاز والتميز، في أجواء طيبة، وخيولنا كانت في مستوى الحدث وانتزعت 4 ألقاب منها فضيتان ثمينتان أثبتت من خلالهما مكانتها في المقدمة بين أفضل الخيول، ومنها خيول بطلة ذات المنشأ المحلي لمربط دبي أو فحوله العالمية ذات الجودة العالية في الإنتاج. تهانينا لكل الفائزين وموعدنا يتجدد في النسخة المقبلة من المهرجان والبطولة، مع المزيد من تعميق الجودة وتطوير الإنتاج الخليجي المتميز.

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