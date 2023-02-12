الأمسية الـ 11 لـ«نادي دبي لسباق الخيل» بـ«ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، الأمسية الـ 11 لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» خارج سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «فزعة»، والتي تتضمن 6 أشواط قوية.

وستكون البداية مع الشوط الأول «فزعة كبار المواطنين» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «تركي» و«مرغم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إكزاكت اوردر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «المارد» لمحمد مطر المزروعي، «ميزوتينتو» لناصر عسكر.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «خصومات فزعة» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ارابيان جازلس» لمالكته فترياني هاي، «وقت» و«كليمت ستريت» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «فزعة الفضية» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 12 خيلاً أبرزها «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «المروم» و«ميثيكال دانسر» و«انبار» لـ«إسطبلات الراشد»، «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «فزعة الذهبية» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «مدرب» لـ«شادويل»، «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «سي ستون» لعبد الله المنصوري، «ديسيديوس» لسالم راشد بن غدير.

الشوط الخامس

تشارك في الشوط الخامس «فزعة البلاتينية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 9 خيول أبرزها «بيرفكت لاف» لـ«مربط غوارا ديل سور»، «ستورمي اوشن» لـ«رباح للسباقات»، «سيكريت إيميدج» لحمد علي حمد الحمرور، «لايت بيم» لسلطان علي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي «فزعة همم» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «الجنوب» و«سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رعد» لـ«ر ر ر للسباقات»، «تشوزين مارك» لعلي حداد، «إكسيدنجلي ريجال» لعبد الله المنصوري.

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