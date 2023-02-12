فرسان الإمارات أبطال سيف أمير قطر للقدرة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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فاز فرسان الإمارات بلقب سباق سيف أمير دولة قطر للقدرة والتحمل لمسافة 119 كم والذي أقيم أمس في القرية الماراثونية في منطقة سيلين بقطر، على 4 مراحل محققين إنجازاً خليجياً جديداً، وانتزع فرساننا المركزين الأول والثاني عن طريق سعيد أحمد الشامسي، بطل السباق، مع الجواد «توريغ دي فال دي آتر» لاسطبلات «M7»، محققاً زمناً قدره 4.36.27 ساعات، واحتل الوصافة الفارس سعيد محمد المهيري مع الفرس «سمسرة دي آيلاس» لاسطبلات «MRM» مسجلاً 4.36.32 ساعات، بينما جاء في المركز الثالث الكويتي محمد المطيري مع الفرس «لا رينا ساليناس في بي» مسجلاً 4.43.25 ساعات.

وتم تتويج الفائزين بعد ختام السباق بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين الرياضيين في قطر ودول مجلس التعاون.

وبلغت مسافة المرحلة الأولى من السباق 39 كلم، والثانية 35 كلم، والثالثة 25 كلم، والرابعة 20 كلم.

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