«فنار» لـ«شادويل» بطلاً لـ «جبل علي للميل»

المصدر: دبي - ياسر قاسم وخالد المهيري

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شهدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، السباق التاسع لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم مهرجان «جلوريوس ساترداي»، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وعدد من المسؤولين والملاك، والجماهير المحبة لسباقات المضمار العائلي. وتوج «فنار» لـ«شادويل» بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل»، فيما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية جاءت عبر «موثوق» بطل الشوط الثاني، و«بالحيل» نجم الشوط الثالث، بينما ظفر «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب «تحضيري - سباق جبل علي للسرعة».

الشوط الأول

حقق «ماستر سيرجنت» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الأول «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1400 متر، البالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 01:25:45 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «سيكورسكي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «إمبريزون» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الثاني

ظفر «موثوق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01:12:13 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «كفاف» لسموه أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً «هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثالث

اقتنص «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1000 متر، البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58:97 ثانية، وبفارق 3 أطوال عن «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

حقق «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الرابع «تحضيري - سباق جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 58:93 ثانية، وبفارق طول وربع الطول عن «رويال كوماندو» لزياد كلدراي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «أوبر كلاس» لـ«مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط الخامس

توج «فنار» لـ«شادويل» بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغة قيمة جوائزها 575 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01:37:36 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام تسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز من المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما تسلم المدرب دووج واتسون والفارس دين أونيل جائزتهما.

الشوط السادس

حقق «تولمونت» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر «كأس ديستركت 14» لمسافة 1600 متر برعاية «HIVE»، البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً 01:38:76 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «ماونت كوشتشكو» لـ«سكاي للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.وحل ثالثاً «فار سكاي» لـ«سكاي للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب دووج واتسون.

تفاعل وتشجيع

لاقت مشاركة فريق جودلفين في الأمسية، عبر «سوفرين برينس» في شوط «جبل علي للميل»، تشجيع جماهير المضمار العائلي، الذين تفاعلوا بشكل مميز خلال السباق. وعبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بالتواجد والمشاركة في المضمار الأصفر للمرة الأولى، مضيفاً أن التفاعل الجماهيري مع مشاركة الإسطبل الأزرق الملكي خلال السباق أدخل في قلبه الفرحة والسرور.

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