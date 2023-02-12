«مقياس» يقلب التوقعات في «بطولة بلو بوينت للسرعة»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في سادس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «نخيل»، إذ اقتنص «بلو تريل» لقب الشوط الأول «نخلة جميرا».

كما شهدت الأمسية تحقيق إسطبلات شادويل ثنائية، جاءت عبر «الكامل» بطل الشوط الثاني «جزر دبي»، والشوط السابع والختامي «بطولة الخليج التجاري».

وفجر «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة بلو بوينت للسرعة»، فيما توج «تول بوي» لـ«مزرعة كالوميت» بلقب الشوط السادس «بطولة 2000 جينيز الإماراتي».

الشوط الأول

ظفر «بلو تريل» لجودلفين بلقب الشوط الأول «نخلة جميرا» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01:59:20 دقيقة محطماً الرقم القياسي السابق (01:59:80 دقيقة - ستار سفاري) وبفارق 11 طولاً عن «ماجيكال مورنينج» لدانيال ماكوليف وأنوج دون.

الشوط الثاني

اقتنص «الكامل» لـ«شادويل» لقب الشوط الثاني «جزر دبي» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً 01:37:74 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كواليتي هيومر» لسلطان علي.

الشوط الثالث

حقق «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح، لقب الشوط الثالث «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلاً زمناً قدره 01:09:78 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «بيرديكا» لإس نيكولز.

الشوط الرابع

ظفر «فرانز شتراوس» لجريج برايس بلقب الشوط الرابع «كيرلين للتكافؤ» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 02:04:74 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «سند ليبيا» لـ«إتش وبي».

الشوط الخامس

توج «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة بلو بوينت للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 57:10 ثانية وبفارق رأس عن «ليديز تشيرش» لمارك دوبين.

الشوط السادس

اقتنص «تول بوي» لـ«مزرعة كالوميت» لقب الشوط السادس «بطولة 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 01:37:32 دقيقة وبفارق طول عن «شيرلز بي» لشارلز إي فيبكي.

الشوط السابع

حقق «دانيه» لـ«شادويل» لقب الشوط السابع والختامي «بطولة الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:22:00 دقيقة وبفارق طولين وربع طول عن «مودرن نيوز» لجودلفين.

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