راشد بورسلي: «مقياس» إلى «سوبر ساترداي»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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عبر المدرب راشد بورسلي عن سعادته البالغة بتحقيق «مقياس» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة بلو بوينت للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية».

وقال راشد بورسلي إن البطل مميز خاصة أنه ينتمي لخيول إسطبلات «شادويل»، التي تتميز بالسرعة الفائقة خاصة في مثل هذه المسافات.

وأضاف، التطور الذي شاهدناه في البطل في آخر سباق شارك فيه قبل أسبوع على مضمار «ميدان» دفعنا إلى إشراكه في هذا الشوط، وبالفعل لم يخيب الآمال وتمكن من اقتناص اللقب بجدارة.

وأكد راشد بورسلي أن الوجهة المقبلة هي المشاركة في أمسية «سوبر ساترداي» وسيكون الهدف النهائي المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي في مارس القادم.

مصبح المهيري: سعيد بالثنائية

عبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وتحدث مصبح المهيري عن أداء البطل «الكامل» لـ«شادويل»، الذي توج بلقب الشوط الثاني «جزر دبي» مؤكداً أن البطل فجأ الجميع بأدائه المتميز وسوف يرى مستواه عقب السباق لكي يحدد وجهته القادمة.

كما تطرق مصبح المهيري في الحديث عن «دانيه» لـ«شادويل» بطل الشوط السابع والختامي «بطولة الخليج التجاري»، موضحاً بأن الوجهة المقبلة ستكون المشاركة في أمسية «سوبر ساترداي» على مسافة الـ 1400 متر أو الـ 1600 متر.

وأشار مصبح المهيري بأن الأرضية العشبية ناسبت البطل بالإضافة إلى تطور مستواه خلال التدريبات اليومية في الإسطبل.

شارلي آبلبي: الخيارات مفتوحة أمام «بلو تريل»

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء الذي قدمه «بلو تريل» لجودلفين الذي اقتنص لقب الشوط الأول «نخلة جميرا».

وقال شارلي آبلبي: (أظهر «بلو تريل» قدرات واعدة من قبل وجلب معه مستوى جيداً من أوروبا، وفي أول مشاركة له هنا كان متحفزاً للغاية)،

وأضاف: (بالنظر إلى الحارة التي حصل عليها، طلبت من الفارس جيمس دويل الحصول على مركز جيد فور الانطلاقة، وعقب السباق قال جيمس إنه بمجرد فتح البوابات طلب منه المضي قدماً وبشكل مفاجئ تولى الجواد زمام الأمور مباشرة، ولم يدرك أنه كان بعيداً عن منافسيه عند الاستدارة حول المنعطف وربما كان أحد تلك السباقات التي لم تمض بحسب التوقعات في المراحل المتوسطة).

وأكد شارلي آبلبي أن الخيارات باتت مفتوحة أمام البطل أبرزها المشاركة في أمسية «سوبر ساترداي» وائل شهر مارس، أو العودة إلى بريطانيا للمنافسة في السباقات الفئوية

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