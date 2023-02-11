محمد الشحي: نجاح كبير للسباق

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري

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تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عقب تحقيق خيول الإسطبل الأصفر ثنائية مميزة خلال السباق، مشيداً بالأداء الذي قدمه كل من «موثوق» بطل الشوط الثاني، و«بالحيل» نجم الشوط الثالث في الأمسية.

كما تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، بخالص الشكر والتقدير للشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، على حضورها وتشريفها السباق، مقدماً لها في الوقت ذاته خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق «فنار» لـ «شادويل»، لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة».

وأشاد المهندس محمد سعيد الشحي بالنجاح الكبير الذي حققته السباق، خاصة شوطا «بطولة جبل علي للميل» و«تحضيري – سباق جبل علي للسرعة»، اللذان شهدا مشاركة نخبة قوية من الخيول، مقدماً الشكر لفريق العمل في هيئة الإمارات لسباق الخيل، وإدارة مضمار جبل علي، الذين قاموا بخطوة هامة، عبر تغيير موعد «بطولة جبل علي للميل»، لكيلا يتزامن مع سباق «زعبيل للميل»، الذي أقيم على مضمار «ميدان» الشهر الماضي، ما أعطى الفرصة الكافية للخيول لكي تستعد للسباق، معبراً عن اعتزازه بمشاركة فريق جودلفين في الأمسية.

مايكل كوستا: سعيد بالثنائية

عبّر المدرب مايكل كوستا عن سعادته بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية خلال الأمسية.

وتحدث مايكل كوستا عن أداء «موثوق» بطل الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار»، قائلاً بأن البطل تألق في مشاركته الأولى على الإطلاق في سباقات الدولة، مضيفاً أن البطل انضم إلى خيول الإسطبل الأسبوع الأول لشهر يناير الماضي، لذا، لم يكن لدينا الوقت الكافي لتجهيزه مبكراً للمشاركة في السباقات.

وأشار إلى أن البطل أظهر إمكانات قوية خلال التدريبات، تؤهله لكي يكون أحد نجوم الإسطبل الموسم القادم.

وعن نجم الشوط الثالث «بالحيل»، أكد مايكل كوستا أنه كانت هناك بعض المخاوف من حالة البطل، عقب مشاركته الأخيرة في مضمار «ميدان» شهر ديسمبر الماضي، لذا قام بإراحة البطل، وعقب أدائه المميز في التدريبات الأخيرة، قرروا إشراكه في الشوط، وكان عند حسن ظن الجميع.

دووغ واتسون: «فنار» إلى «جبل علي الكلاسكي – اليوبيل الفضي»

أشاد المدرب دووغ واتسون بالأداء الكبير الذي قدمه «فنار» لـ «شادويل»، بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل».

وأضاف أن البطل عقب حلوله في مركز الوصافة بالسباق التحضيري لـ «بطولة جبل علي للميل»، تم إعداده بشكل مناسب للمشاركة في البطولة، التي حققها بنجاح.

وعن الوجهة المقبلة، أكد دووج واتسون أنه من المبكر الحديث عن الوجهة المقبلة عن البطل، إلا أن هناك احتمالاً لمشاركته في سباق «جبل علي الكلاسكي – اليوبيل الفضي» بختام الموسم.

أحمد بن حرمش: «ستوري أوف لايت» إلى «سباق جبل علي للسرعة»

أشاد أحمد بن حرمش بالأداء الذي قدمه «ستوري أوف لايت» بطل «تحضيري – سباق جبل علي للسرعة».

وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون وجهته القادمة «سباق جبل علي للسرعة».

وقال أحمد بن حرمش إن البطل قد شارك سابقاً في سباقات «ميدان»، وحقق عدداً من النتائج الجيدة، ولكن إذا تحدثنا عن سبب تراجعه قبل تحقيقه لقب التحضيري، هي وقوعه في بوابات الخروج التي كانت متأخرة، ولم تخدم البطل في السباقات الماضية.

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