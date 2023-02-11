«بوذيب» جاهزة لاستقبال خيول مونديال القدرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المصطفى مفوضي، المدير الفني لبطولة العالم للقدرة، المقررة بقرية «بوذيب» العالمية، جاهزية مرافق القرية واكتمال الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، التي تضمن نجاح التنظيم وتؤكد ريادة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية.

وتقام فعاليات البطولة في 25 الجاري، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، وتشهد حملة توعية مبتكرة للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأكد مفوضي أن الترتيبات الجارية في قرية بوذيب العالمية ترسخ شعار «الجاهزية الكاملة» في كل المرافق، من خلال الجهود المبذولة وفق أفضل المعايير والممارسات.

وأشار إلى وصول جاكوام ماركال، رئيس المشرفين بالاتحاد الدولي للفروسية، يوم الأربعاء المقبل، للإشراف القانوني على وجود الخيول داخل منطقة الفحص البيطري حسب الضوابط المتبعة من الاتحاد الدولي.

وأوضح أنه تم التعاقد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة مع الخبير البريطاني مايكل جيل؛ لخبرته الكبيرة في تنظيم البطولات العالمية لاستقبال الخيول وتوزيعها على الإسطبلات.

وقال: اطلعت على تجهيز منطقة التبريد والمسارات وترتيبها وتجهيزها، والفندق الميداني، والفحص البيطري، وتعقيم الإسطبلات لاستقبال الخيول، وتجهيز العيادة البيطرية وفق أفضل المعايير، حيث تحتوي على الأشعة السينية الرقمية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وخدمات التشخيص الأخرى ومختبر فحص الدم، كما اطلعت على التجهيزات الخاصة بالفحص البيطري، وإسطبلات الحجر البيطري، ومظلات استراحة الخيول، والبرنامج التدريبي للخيول المشاركة، حيث سيتم تحديد مسار خاص بالخيول المحلية، ومسار آخر بالخيول الدولية التي تحتاج إلى حجر بيطري؛ حتى لا يلتقيا في التدريب. وقال: تم وضع الترتيبات اللازمة لتجهيز الحشائش الجافة والأعلاف، وتعقيم الإسطبلات، حيث تصل أول مجموعة من الخيول إلى الدولة 17 الجاري،، كما سيتم استقبال الخيول الموجودة داخل الدولة في 23 الجاري، بجانب تجهيز 150 غرفة في الفندق الميداني للمساندين في المنطقة القريبة من إسطبلات الحجر البيطري.

وأشار مفوضي إلى تشكيل فريق عمل من المشرفين داخل قرية بوذيب العالمية لاستقبال الخيول القادمة من أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج، وكذلك الموجودة في الإمارات، كما تم تحديد لجان بيطرية ستوجد منذ لحظة وصول الخيول إلى المطارات وحتى مغادرتها الدولة بعد نهاية البطولة، لتقديم الرعاية البيطرية المطلوبة، لتأمين سلامة الخيول وتوفير الرعاية اللازمة لها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز