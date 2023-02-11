جودلفين وشادويل تواصلان التألق في سادس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في سادس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «نخيل»، إذ اقتنص «بلو تريل» لقب الشوط الأول «نخلة جميرا».

كما شهدت الأمسية تحقيق اسطبلات شادويل ثنائية، جاءت عبر «الكامل» بطل الشوط الثاني «جزر دبي»، والشوط السابع والختامي «بطولة الخليج التجاري».

وفجر «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة بلو بوينت للسرعة»، فيما توج «تول بوي» لـ«مزرعة كالوميت» بلقب الشوط السادس «بطولة 2000 جينيز الإماراتي».

الشوط الأول

ظفر «بلو تريل» لجودلفين بلقب الشوط الأول «نخلة جميرا» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، وبقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01:59:20 دقيقة ومحطماً الرقم القياسي السابق (01:59:80 دقيقة – ستار سفاري) وبفارق 11 طولاً عن «ماجيكال مورنينج» لدانيال ماكوليف وأنوج دون وبقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدربة إيمي ميرفي.

وجاء في المركز الثالث «ميداني» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي البدواوي.

الشوط الثاني

اقتنص «الكامل» لـ«شادويل» لقب الشوط الثاني «جزر دبي» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، وبقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً 01:37:74 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كواليتي هيومر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

حقق «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح، لقب الشوط الثالث «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلاً زمناً قدره 01:09:78 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «بيرديكا» لإس نيكولز وبقيادة الفارسة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جوي بووي.

وجاء في المركز الثالث «نور بانو» لسلطان علي، وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الرابع

ظفر «فرانز شتراوس» لجريج برايس بلقب الشوط الرابع «كيرلين للتكافؤ» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، وبقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 02:04:74 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «سند ليبيا» لـ«إتش وبي» وبقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «ويذرينج» لـ«فيكتورياس» وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الخامس

توج «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة بلو بوينت للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، وبقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، وحقق 00:57:10 ثانية وبفارق رأس عن «ليديز تشيرش» لمارك دوبين وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جون باتريك مورتاج.

وجاء في المركز الثالث «لوجو هنتر» لـ«ر ر ر للسباقات»، وبقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

اقتنص «تول بوي» لـ«مزرعة كالوميت» لقب الشوط السادس «بطولة 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 01:37:32 دقيقة وبفارق طول عن «شيرلز بي» لشارلز إي فيبكي، وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «مستر راج» لأحمد بن طوق المري وبقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

حقق «دانيه» لـ«شادويل» لقب الشوط السابع والختامي «بطولة الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، وبقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:22:00 دقيقة وبفارق طولين وربع طول عن «مودرن نيوز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «شاينينج بلو» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور

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