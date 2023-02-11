السويدي يتألق في دولية قفز الحواجز بالشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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شهدت منافسات بطولة الشارقة الدولية الـ 23 لقفز الحواجز في يومها الثاني 4 منافسات خلال الفترة الصباحية، ثلاث منها من منافسات نهائي فئات فرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وتشتمل على ثلاث منافسات لكل فئة بمواصفات الجولة الواحدة لأول منافستين، والثالثة بمواصفات الجولتين في الختام، والتي ستضاف إليها نتائج المنافستين السابقتين، وبهذا يقدم نادي الشارقة للفروسية منافسات كاملة المواصفات لفرسان المراحل السنية بدول المجموعة السابعة من خلال بطولات القفز التي ينظمها، على مستوى فرسان الفرق من خلال كأس الأمم للمراحل السنية، وعلى المستوى الفردي من خلال نهائي المراحل السنية.

أول المتأهلين للجائزة الكبرى

انتزع الفارس سالم خميس السويدي بالجواد «دايموند وي»، الفوز بكأس بطولة مستشفى الخيول بالشارقة، في منافسة من جولة واحدة من فئة النجمتين، وصمم مسارها بحواجز 140 سم، وبها أختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة الشارقة الدولية (23)، وتنافس فيها 84 فارساً وفارسة، نجح منهم 30 فارساً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وتصدرهم سالم السويدي مع «دايموند» بزمن 61.59 ثانية، والمركز الثاني للفرنسية إنيس جولي مع الجواد «فيتو دو كارذري»بزمن 62.36 ثانية، والثالث السوري أسامة الزبيبي مع الجواد «بي اي سي هوغو» في زمن 63.49 ثانية.

فرسان الإمارات

ثاني المنافسات من فئة النجمتين، برعاية هووف، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز 115 سم، وتنافس فيها 111 فارساً وفارسة على ميدان الصالة المغطاة، في مجموعتين، وأكمل المرحلتين دون خطأ 34 فارساً وفارسة، وحاز فرسان الإمارات المركز الأول مشترك، الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي والجواد «إكسليبور 3»، في زمن 32.98 ثانية، ومحمد حسن المساوي بالفرس «كورليس زد» بزمن 33.72 ثانية، والمركز الثاني للفلسطيني طارق أيوب بالجواد «كاتش ذا ويند» بزمن 34.11 ثانية، والعماني خالد الصبحي والفرس «أوتانيا دو رومارد» والزمن 34.22 ثانية.

تجميع النقاط

وفي منافسات تجميع النقاط بالجوكر من فئة النجمتين، على حواجز 115 سم، والحاجز الجوكر 125 سم، برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنافس فيها 94 فارساً وفارسة، ونجح في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) 29 فارساً، وتقدمهم 7 من فرسان الإمارات في المراكز الأولى، وحاز الصدارة فارسنا الناشىء عبد الله حمد الكربي والجواد «أير أوكرين» وجمع كامل النقاط بزمن 49.04 ثانية، والثاني فارسنا الناشىء سيف عويضة الكربي، بالفرس «غيرسينا» بزمن 49.44 ثانية، والثالث الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وجمع كامل النقاط بصحبة الجواد «اكسليبور3» بزمن 50.84 ثانية.

منافسات الشباب

تنافس 14 فارساً من فئة الشباب في أولى منافسات نهائي الشباب لدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم بالميدان الخارجي، وتمكن 6 فرسان من إكمال الجولة دون خطأ، وتم ترحيل نتائجهم إلى منافسة الختام، ولحق بهم 5 فرسان نجحوا في إكمال جولة المنافسة الثانية لفئة الشباب بالارتفاع 130 سم.

وفي المنافسة الثانية في الطريق إلى ختام فئة الأشبال، تنافس 23 فارساً وفارسة، ونجح منهم 10 فرسان في إكمال الجولة بحواجز 115 سم، وتم ترحيل نتائجهم إلى منافسة الختام من جولتين يوم غد الأحد.

النجمة الواحدة

أولى المنافسات الدولية من فئة النجمة الواحدة لنهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 120 سم، وتنافس فيها 17 خيلاً، وأكمل الجولة دون خطأ 12 ضمن الزمن المسموح، وأعقبتها منافسة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، وتنافس فيها 22 خيلاً، وأكمل الجولة 9 خيول دون خطأ ضمن الزمن المسموح، وتم ترحيل نتائج المنافستين للختام.

اليوم الثاني

وفي منافسة اليوم الثاني السبت للخيول عمر 6 سنوات، من جولة واحدة على حواجز 125 سم، تنافس 18 خيلاً، وأكملتها دون خطأ 9 خيول، وتم ترحيل نتائجها إلى المنافسة الأخيرة، والمنافسة الثانية للخيول عمر 7 سنوات، من جولة على حواجز 130 سم، وشارك فيها 22 خيلاً، و12 منها أتمت الجولة دون خطأ، في انتظار منافسة ختام النهائي من جولتين يوم غد الأحد.

جدير بالذكر أن يوم الختام الأحد 12 فبراير، سيكون حافلاً بالعديد من المنافسات الهامة والمثيرة لجميع فئات المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة على المستوى الفردي، ومنافسة الجائزة الكبرى لبطولة الشارقة الدولية (23) لقفز الحواجز.

مهارات المحترفين

من جانبه، قال سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، مدير البطولة: أصبحت البطولات الدولية تتيح المجال والمشاركة لكل فئات الفرسان، وكان نادي الشارقة قدم خلال بطولات الموسم الحالي إضافتين مهمتين هما كأس الأمم الشارقة للفرسان المحترفين عبر بطولة الشارقة الدولية من فئة الأربع نجوم، وكأس الأمم لفرسان المراحل السنية بعد ملاحظة العدد الكبير من فرسان القفز الناشئين والأشبال حيث بلغ عددهم أكثر من 100 فارس وفارسة في المنافسة الواحدة، وهو ما يحتاج إلى دعمهم ميدانياً، لمواصلة الحضور والمشاركة واكتساب الخبرات، ولصقل مهارات الفرسان المحترفين، بهدف خلق توازن بين المحترفين والفئات السنية.

وأضاف مدير عام نادي الشارقة للفروسية: نحن مقدمون على بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة من الفئة الرفيعة في ختام جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والتي ستقام هذه المرة على الميدان الخارجي ليتمكن الفرسان من تحقيق أكثر من هدف، أهمها التأهيل إلى كأس العالم لقفز الحواجز أمريكا 2023، إلى جانب أولمبياد باريس 2024، على ميادين خارجية، وهي بطولات قوية تقبل الدول على تنظيمها، وللمزيد من عوامل التشجيع لتنظيم المزيد من الجولات المؤهلة لكأس العالم، حصلت دول المجموعة الإقليمية السابعة على موافقة الاتحاد الدولي للفروسية، وإمكانية إقامة جولات تأهيلية عبر البطولات الدولية من فئة النجمتين، بعد أن كان عبر البطولات من فئة ثلاث نجوم وأكثر، وماتتطلبه من إمكانيات وحجم المشاركة فيها. ونأمل أن ينظر الاتحاد الدولي للفروسية للنهائي ومدى انخفاض عدد الفرسان المتنافسين فيه.

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