برت باكاراك.. ملحن كاد يخطف كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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عُرف الملحن الأمريكي الراحل برت باكاراك، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، بعشرات الأعمال الأسطورية التي أصبحت من الكلاسيكيات لمغنين كثر، إلا أن قلة من الناس تجهل مدى تعمق النجم الراحل في عالم الخيول وسباقات الخيل أيضاً، إذ قارع الكبار في المضامير الأمريكية والعالمية.

وكانت بداية عشق السباقات في العام 1968 عبر الجواد «باتل رويال»، الذي اختاره له المدرب الأسطوري الراحل تشارلي ويتينغهام، وحقق انتصاره الأول، إلا أن منتصف التسعينات من القرن الماضي، شهد سطوع نجم الملحن الراحل بقوة عبر «سول أوف ذا ماتر» بإشراف المدرب ريتشارد مانديلا، الذي جاء للمنافسة على لقب النسخة الأولى لكأس دبي العالمي، التي أقيمت على مضمار ند الشبا العام 1996، عقب الإنجازات التي حققها في أمريكا أبرزها «سوبر ديربي» العام 1994، و«جودوود ستيكس» العام 1995، إلا أنه حقق المركز الثاني خلف البطل الأسطوري «سيجار»، ولكن يحسب له في الوقت ذاته بأنه الملحن الذي كاد أن يخطف اللقب من أحد أبرز النجوم الأسطوريين في سباقات الخيل في تلك الفترة.

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