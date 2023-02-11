التعاقد مع شركة عالمية لتعزيز التوعية بحماية البيئة في مونديال القدرة

المصدر: وام

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أكد محمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية تخصيص جناح للشركة العالمية، التي تم التعاقد معها لتوعية الجمهور بطريقة مبتكرة حول أفضل الوسائل لحماية البيئة، وتقديم خدمات 5 نجوم للجمهور في القرية التراثية، من 20 إلى 25 فبراير الحالي خلال فعاليات مونديال القدرة.

ويقام الحدث المرتقب في قرية بوذيب العالمية يوم 25 فبراير الحالي لمسافة 160 كم بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، ويشهد حملة توعية للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتخصيص حاويات صديقة للبيئة ومستلزمات متنوعة، بجانب تقديم "بروشورات" تعزز التوعية، لترسيخ ريادة دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة.

وأوضح الجنيبي أن العمل في تجهيز القرية ومرافقها وتهيئة جميع الترتيبات يمضي قدماً بوتيرة متسارعة تسهم في إخراجه بأبهى صورة وفق أفضل الممارسات، بما يتواءم مع المكانة المرموقة للإمارات في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية، والاقتصادية، والثقافية والسياحية.

وقال " أتوجه بأسمى آيات التقدير والاحترام والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس اللجنة العليا لبطولة العالم للقدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي في اتحاد الإمارات للفروسية على دعمهم اللامحدود لتعزيز جودة الخدمات والمرافق في قرية بوذيب العالمية لاستقبال الفرسان من 37 دولة".

وأكد تخصيص 112 غرفة في الفندق الملحق بقرية بوذيب العالمية للأطباء البيطريين والحكام وبعض الفئات الأخرى، كما تم تجهيز 150 غرفة أخرى تستوعب 300 شخص مع مرافقها المختلفة من مطاعم وأماكن الجلوس للفرق المساندة، بالإضافة لوضع ترتيبات خاصة بمواقف سيارات الجمهور داخل القرية، وإضاءة المسارات الخاصة بمونديال القدرة بالطاقة الشمسية.

وأوضح أن منطقة تبريد الخيول ستشهد استخدام المياه في الزراعة، وغيرها من الجهود الأخرى التي تقوم بها بلدية أبو ظبي والجهات المشرفة على العمل.

وقال " هناك ترتيبات جيدة للغاية في كل المرافق لضمان نجاح استضافة المونديال في أبهى صورة تواكب مكانة دولتنا الغالية، كما تم تجهيز العيادة البيطرية وفق أفضل المعايير، وتحتوي على الأشعة السينية الرقمية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وخدمات التشخيص الأخرى ومختبر فحص الدم".

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