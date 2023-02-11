كرنفال «جلوريوس ساترداي» يزين السباق التاسع لـ«جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق اليوم السباق التاسع لمضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم كرنفال «جلوريوس ساترداي»، بمشاركة نخبة من الخيول القوية، التي ستتنافس على ألقاب السباق الستة، البالغ إجمالي قيمة جوائزها 947 ألف درهم. وأكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي أن سباق اليوم سيشهد تنظيم عدد من الفعاليات للجماهير المحبة للمضمار الأصفر، أبرزها السحب على مبلغ 30 ألف درهم ستوزع على 3 فائزين بواقع 10 آلاف درهم لكل فائز، والسحب على 10 هواتف ذكية، بالإضافة إلى جائزة سيارة «نيسان صني» وفرصة الدخول لسحب الجائزة الكبرى «نيسان باترول» في نهاية الموسم، كما سيكون هناك عدد من الفعاليات المخصصة للأطفال. وأضاف إنه تمت دعوة نادي دبي للسيدات، ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة في الاحتفالية التي سينظمها المضمار الأصفر، بالإضافة إلى عرض عدد من المشاريع الشبابية والأعمال اليدوية.

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 575 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «سوفرين برينس» لجودلفين، و«تنبيري ويلز» و«داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«فنار» لـ«شادويل»، و«كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد»، و«برايت ميلودي» و«لورد تنيسون» و«شانتي ستار» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«مارشال بلان» لحسن صالح الحمادي، و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر.

تحضيري السرعة

كما ستتواصل الإثارة في الشوط الرابع «تحضيري – سباق جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «الكرامة» لـ «شادويل»، و«عياد» و«دافي لامب» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«ميجور سينامون» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، و«مشاكل» لسالم راشد بن غدير، و«ماي دباوي» لناصر عسكر، و«رويال كوماندو» لزياد كلدراي، و«ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«اوبر كلاس» لـ«مربط غوارا ديل سور».

يشهد الشوط الأول «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «ربيل لاف» و«شو ميكر» لسعيد حميد الطاير، و«كوست سكاي» لـ«سكاي للسباقات»، «إمبريزون» و«ماستر سيرجنت» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«المقدام» لـ«إسطبلات الراشد».

تشارك في الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 6 خيول أبرزها «كفاف» و«موثوق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ديستورتد إيفورت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، و«فابريزيو» لـ«نقابة الخرطوم للسباق»، و«كايت وينغ» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 7 خيول أبرزها «الهدير» لـ«شادويل»، «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رايج» لـ«ر ر ر للسباقات»، و«رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي، و«رويال أبوينتمينت» لهناء رفاعي، و«أجود» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«سلطان النيلين» لمأمون أحمد مكي.

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر «كأس ديستركت 14» لمسافة 1600 متر برعاية «HIVE» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «ميادين» لـ «شادويل»، و«على مهلك» و«إرادتي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«فار سكاي» و«ماونت كوشتشكو» لـ«سكاي للسباقات»، و«عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي، «تولمونت» لحمد راشد بن غدير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز