«السلط» لشادويل بطل «المهجنة الأصيلة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تُوج «السلط» العائد إلى شادويل، بلقب سباق الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر في الشوط السادس من الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء الخميس، وتألف من 6 أشواط بمجموع جوائز مالية قدرها 470 ألف درهم، وشهد الحفل وشارك في تتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، بحضور الملاك والمدربين ومحبي سباقات الخيول.

ونجح «السلط» في انتزاع لقب شوط الختام، بإشراف علي البدواوي وقيادة الفارس باتريك كوسغريف، واستهل الحفل بفوز «شارك» لأبوظبي ريسينغ، بلقب سباق «حصن الغيل» لمسافة 2200 متر بإشراف نسرين محجوب وقيادة الفارس أوسكار شافيز، وحققت أبوظبي ريسينغ مع المدربة نسرين محجوب، ثنائية الحفل بنيل لقب الشوط الثاني من سباق «متحف المحطة» لمسافة 1600 متر المخصص للمبتدئة، عن طريق «أيه أف يطوي» بقيادة باتريك كوسغريف، وتُوجت الفرس «فوعة» العائدة إلى إسطبلات ليوا، بلقب الشوط الثالث من سباق «حصن الضاحية» بإشراف محمد دقاش، وقيادة الفارس ساندرو بيفا، وذهب لقب الشوط الرابع من سباق «حصن الفهيدي» لمسافة 1400 متر إلى «شوال» للمالكة ليلى خليل بإشراف المدرب خليفة النيادي، وقيادة الفارس جيان فان اوفيرمير.

كأس الوثبة

ونالت «أم أم البلقة»، بشعار محمد المزروعي لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، بإشراف قيس عبود وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو في زمن قدره 1:19:00 دقيقة.

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